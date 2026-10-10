Ίντερ - Πάρμα 3-0: Τριάρα από ημίχρονο και μόνη πρώτη στη Serie A
Σε υπόθεση μισής ώρας μετατράπηκε η αποστολή της Ίντερ απέναντι στην Πάρμα. Οι Νερατζούρι καθάρισαν το ματς με συνοπτικές διαδικασίες στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και με το τελικό 3-0 από ημίχρονο κατάφεραν να επιστρέψουν στα τρίποντα στη Serie A, ξεφεύγοντας προσωρινά στο +3 από τη Ρόμα για να στρογγυλοκαθίσει μόνη της στην κορυφή.
Οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να προηγηθούν στο ματς, αφού μόλις στο 12΄ο Σούσιτς πίεσε ψηλά στην περιοχή κι ανάγκασε τον αντίπαλο αμυντικό σε μοιραίο λάθος. Αφού του έκλεψε τη μπάλα, τελικά εκτέλεσε άψογα στον ουρανό των διχτύων για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, οι Νερατζούρι κέρδισαν πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Τσαλχάνογλου και το πάρτι συνεχίστηκε στο 31΄.
Έπειτα από όμρφη ανάπτυξη, ο Μικιταριάν πέταξε τη μπάλα στον κενό χώρο για τον Τουράμ, ο οποίος πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ βρήκε δίχτυα για το 3-0. Το δεύτερο μέρος αναμενόμενα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Σπενς να αγγίζει στο 83΄το 4-0 με κεφαλιά που πέρασε πάνω από την εστία. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, το οποίο βρήκε την Ίντερ στο +3 από τη Ρόμα ματς ματς περισσότερο.
Η Τζένοα έσπασε το ρόδι και βύθισε τη Φιορεντίνα
Νωρίτερα η Τζένοα έκανε την έκπληξη στη Γένοβα, αφού λύγισε με 2-1 τη Φιορεντίνα και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα και προηγήθηκαν με 2-0 στο 15΄χάρη σε γκολ των Οσμάγιτς (8΄) και Μεσίας (15΄) για να αποκτήσουν από νωρίς ένα σκορ ασφαλείας. Το μόνο που κατάφεραν οι Βιόλα ήταν να μειώσουν με αυτογκόλ του Βάσκες στο 73΄ και παρέμειναν βυθισμένοι εντός της επικίνδυνης ζώνης.
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