Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον φάκελο των τραυματιών, μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχίο.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε ήδη να ανοίγει τον φάκελο της επόμενης ημέρας και μαζί να ξεκαθαρίζει την κατάσταση με αρκετούς ποδοσφαιριστές που ολοκλήρωσαν τη σεζόν κουβαλώντας προβλήματα τραυματισμών και επιβαρύνσεις.

Το μεγαλύτερο θέμα αφορά ξεκάθαρα τον Σουαλιό Μεϊτέ.

Ο Γάλλος χαφ ταλαιπωρήθηκε εδώ και μήνες από το γνωστό πρόβλημα στο ισχίο, ουσιαστικά έβγαλε ολόκληρο το δεύτερο μισό της σεζόν παίζοντας με ενοχλήσεις και αυτό επηρέασε εμφανώς και την εικόνα του στα playoffs, όπου δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει στα γνωστά του στάνταρ απόδοσης.

Ο Μεϊτέ βρίσκεται στη Γαλλία όπου συμβουλεύτηκε και δικό του γιατρό για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Η απόφαση που πάρθηκε είναι να ακολουθηθεί συντηρητική αντιμετώπιση, με ειδική αγωγή και πρόγραμμα αποφόρτισης, χωρίς -τουλάχιστον προς το παρόν- να προκύπτει σκέψη για χειρουργική επέμβαση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρεάζει άμεσα και τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.

Στην Τούμπα αντιλαμβάνονται πως υπάρχει ανάγκη για σίγουρες λύσεις στον άξονα και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προχωρούν πλέον πιο σοβαρά οι επαφές με την πλευρά του Μαγκομέντ Οζντόεφ για την ανανέωση του συμβολαίου του Ρώσου μέσου.

Πέρα από τον Γάλλο μέσο, υπάρχουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές που έκλεισαν τη σεζόν με προβλήματα.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολουθεί θεραπευτική αγωγή για τις ενοχλήσεις στο γόνατο, με τις οποίες αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδια των playoffs, δείχνοντας πάντως μεγάλη αντοχή και διάθεση να βοηθήσει μέχρι το τέλος.

Αγωγή ακολουθεί και ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος αποκόμισε ένα μυϊκό πρόβλημα από το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Παναθηναϊκό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την περίπτωσή του.

Ενοχλήσεις αποκόμισε από τη Λεωφόρο και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει πρόβλημα στη μέση και βρίσκεται επίσης σε πρόγραμμα θεραπείας και αποφόρτισης μετά το φινάλε μιας σεζόν με πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων και συνεχόμενη καταπόνηση.