Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Στην τελική ευθεία για τον Νέστρουπ»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για την συμφωνία με τον Γιάκομπ Νέστρουπ όπως ανέφερε και στους Galacticos by Interwetten ο Νίκος Αθανασίου.

Το βασικό θέμα τις τελευταίες ημέρες στον Παναθηναϊκό είναι χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το ποιος θα είναι ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ. Μπορεί βέβαια ο Ισπανός να μην έχει αποχωρήσει και επίσημα, αλλά αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Το όνομα που αυτή την στιγμή είναι στην κορυφή, όσον αφορά τους υποψήφιους είναι αυτό του Δανού, Γιάκομπ Νέστρουπ. Όπως μάλιστα ανέφερε και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten, η υπόθεση του 38χρονου προπονητή βρίσκεται στην τελική ευθεία.