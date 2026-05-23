Φρίντεκ: «Ελπίζω να επεκτείνω το συμβόλαιό μου με τον Άρη ή να βρω άλλη ομάδα στην Ελλάδα»

Ο Μάρτιν Φρίντεκ μίλησε σε ιστοσελίδα της πατρίδας του δηλώνοντας την επιθυμία του να συνεχίσει στον Άρη ή έστω σε άλλη ελληνική ομάδα.

Ο Μάρτιν Φρίντεκ παραχώρησε μία συνέντευξη στην τσεχική ιστοσελίδα «footballclub.cz» όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μέλλον του μιας και το συμβόλαιό του με τον Άρη ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Τσέχος μπακ τόνισε πως θέλει να ανανεώσει με τους «κιτρίνους» ή τουλάχιστον, αν αυτό δεν συμβεί, να βρει άλλη ομάδα στη χώρα μας και να παραμείνει εδώ, όπου εκείνος και η οικογένειά του περνούν εξαιρετικά.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος πραγματοποίησε 24 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 1.100 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Οι δηλώσεις του Μάρτιν Φρίντεκ

Για τη ζωή στην Ελλάδα:

«Η ζωή εδώ είναι υπέροχη. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου την απολαμβάνουν πολύ εδώ και ελπίζουμε να μείνουμε εδώ για μερικά χρόνια ακόμα», τόνισε αρχικά.

Για το ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με τον Άρη:

«Ναι, τελειώνει. “Ελπίζω να επεκτείνω το συμβόλαιό μου στον Άρη ή να βρω άλλη ομάδα εδώ στην Ελλάδα για να παίξω».

Για τη φετινή σεζόν: «Ο στόχος ήταν να τερματίσουμε πέμπτοι. Από τότε που ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, δεν υπάρχει πλέον εισιτήριο για την Conference League. Θέλαμε να παίξουμε στα ευρωπαϊκά κύπελλα, φέτος δεν τα καταφέραμε καθόλου. Ήρθαν πολλοί νέοι παίκτες το καλοκαίρι, η ομάδα χρειαζόταν χρόνο».

Για την δική του παρουσία στον Άρη: «Το φανταζόμουν λίγο διαφορετικά. Η θέση μου στην ομάδα άλλαξε σταδιακά. Όταν ήρθα εδώ, έπαιζα τακτικά. Εξακολουθώ να δουλεύω σκληρά, κάνω το καλύτερο δυνατό και θέλω να έχω μια ευκαιρία. Τώρα, προς το τέλος της σεζόν, την πήρα ξανά, παίζοντας μερικούς αγώνες. Με τον προηγούμενο προπονητή, δεν έπαιξα υπό τις οδηγίες του. Αλλά εξακολουθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα στην ομάδα. Εξαρτάται από τους προπονητές. Εχουμε αλλάξει τρεις».

Για το τι θα ήθελε να κάνει μετά το τέλος της καριέρας του: “Το περασμένο καλοκαίρι ολοκλήρωσα την άδεια προπονητή Β και θέλω να συνεχίσω αυτήν την εκπαίδευση. Τώρα έχω ξεκινήσει ένα μάθημα για το σκάουτινγκ. Μετά σχεδιάζω να πάω σε μια γερμανική σχολή για αθλητική διοίκηση. Θα ήθελα να γίνω αθλητικός διευθυντής για τις νέες ομάδες σε έναν σύλλογο».

Για την καριέρα του έως τώρα: «Δεν ξέρω αν είναι μια καριέρα που ονειρεύομαι. Πάντα ήθελα να κερδίσω τον τίτλο, το Πρωτάθλημα. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Επίσης, δεν έχω κερδίσει ακόμα Κύπελλο με τον Άρη κάτι που έχω κάνει αλλού. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ίσως μου δοθεί άλλη μια ευκαιρία και ότι μπορώ να κερδίσω ένα Κύπελλο με τον Άρη. Η καριέρα μου πηγαίνει πολύ γρήγορα και νομίζω ότι η δική μου είναι καλή. Παίζω στο εξωτερικό εδώ και έξι χρόνια και ελπίζω να μείνω εκεί για ακόμα περισσότερο. Είναι μια ωραία καριέρα και θα δούμε τι άλλο θα φέρει. Όσο το επιτρέπει η υγεία μου, θα θέλω να παίζω και ίσως μπορώ να κερδίσω και αυτόν τον τίτλο».