Ο Μπρούμα χρησιμοποιεί τη διακοπή για να καλύψει το έλλειμμα αγωνιστικού ρυθμού και να μπει ουσιαστικά στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Μπρούμα ήταν η τελευταία χρονικά σημαντική προσθήκη του Άρη και παράλληλα μία από τις περιπτώσεις που χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής πριν μπορέσουν να αξιολογηθούν πραγματικά στο γήπεδο.

Ο 31χρονος Πορτογάλος εξτρέμ εντάχθηκε σε ένα ρόστερ που είχε ήδη μπει σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό και το βασικό του μειονέκτημα δεν ήταν η φυσική κατάσταση, αλλά η έλλειψη επίσημων παιχνιδιών.

Είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία της Μπενφίκα και δεν έφτασε στη Θεσσαλονίκη χωρίς αγωνιστική βάση. Αυτό που του λείπει είναι ο ρυθμός και η αίσθηση της πραγματικής έντασης ενός επίσημου αγώνα, καθώς έχει να καταγράψει συμμετοχή από την προηγούμενη σεζόν. Για την ακρίβεια, η τελευταία του επίσημη συμμετοχή χρονολογείται τον περασμένο Μάιο, κόντρα στην Εστορίλ, όπου πήρε μόλις έξι αγωνιστικά λεπτά.

Ακριβώς γι' αυτό η διακοπή έρχεται σε ευνοϊκή χρονική στιγμή. Ο Μπρούμα ακολουθεί πιο στοχευμένο πρόγραμμα και σε ορισμένες προπονήσεις δουλεύει με αυξημένο φορτίο, ώστε να καλύψει όσο γίνεται γρηγορότερα την απόσταση από τους υπόλοιπους και να πλησιάσει σταδιακά τα επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας που απαιτεί ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Η παρουσία του στην αποστολή απέναντι στον Ηρακλή είχε περισσότερο χαρακτήρα ένταξης παρά άμεσης αγωνιστικής αξιοποίησης. Ο στόχος ήταν να μπει από νωρίς στην καθημερινότητα της ομάδας, να γνωρίσει τις απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου και να αρχίσει να αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού.

Για τον Άρη, η περίπτωσή του έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Ο Μπρούμα προσθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα στα άκρα: ταχύτητα, προσωπική ενέργεια, παιχνίδι στο ένας εναντίον ενός και δυνατότητα να επιτεθεί στον χώρο.

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι απλώς να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Είναι να αξιολογηθεί σωστά η κατάστασή του ώστε να φτάσει σε σημείο που θα μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά αυτά τα στοιχεία μέσα στη συνολική επιθετική λειτουργία της ομάδας.