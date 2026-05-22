Τίτλοι τέλους στην συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ έπεσαν το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Τριφύλλι, επιβεβαιώνοντας μέχρι κεραίας τα ρεπορτάζ του Gazzetta!

O Iσπανός προπονητής δεν κατάφερε να βελτιώσει την ομάδα, παρουσίασε ένα κάκιστο σύνολο και φεύγει χωρίς να έχει καταφέρει να βάλει την σφραγίδα του. Έκατσε στον πάγκο του συλλόγου σε 41 αναμετρήσεις, μετρώντας 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες.

H ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

''Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του''.