Ο Ολυμπιακός έχει καλό παράδειγμα!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό και τα προκριματικά του.

Πριν τα πλέϊ οφ είχα πει ότι από τότε που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στο πρωτάθλημα μας, ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε έρθει 2ος. Είτε 1ος ήταν, είτε 3ος!

Να όμως που φέτος άλλαξε η κατάσταση και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά τερμάτισε 2ος! Στην πραγματικότητα ήταν η πρώτη φορά που τερματίζει 2ος στο πρωτάθλημα μετά το 2019, όταν ακόμη δεν υπήρχαν πλέϊ οφ, αλλά πρωτάθλημα 16 ομάδων με 30 αγωνιστικές. Τότε που το πήρε αήττητος ο ΠΑΟΚ κι ο Ολυμπιακός παρά την καλή σε γενικές γραμμές παρουσία του ήταν πίσω του, αλλά 15 βαθμούς μπροστά από την 3η ΑΕΚ.

Αν θυμάστε, ήταν η πρώτη σεζόν του Πέδρο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό. Με τον Μαρινάκη να μένει ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας ειδικά στο β΄ μισό της σεζόν, ως συνέχεια της ιστορικής πρόκρισης επί της Μίλαν στο α΄ μισό της σεζόν. Και να διατηρεί τον Πορτογάλο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η πρώτη ομοιότητα λοιπόν με τη φετινή χρονιά ήταν η 2η θέση στην τελική βαθμολογία της σεζόν.

Η δεύτερη ομοιότητα ήταν η εξασφάλιση μέσω της δεύτερης θέσης της δυνατότητας παρουσίας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, μέσω της διαδικασίας των προκριματικών του καλοκαιριού, κάτι που ισχύει και τώρα. Τότε, ο Ολυμπιακός του Πέδρο Μαρτίνς είχε πραγματικά εντυπωσιάσει αποκλείοντας διαδοχικά την Βικτόρια Πλιζέν με συνολικό σκορ 4-0, την Μπασάκσεχιρ με συνολικό σκορ 3-0 και την Κράσνονταρ με συνολικό σκορ 6-1!

Ποια ήταν η επιτυχημένη συνταγή που είχε ακολουθήσει τότε ο Ολυμπιακός; Πρώτον, είχε παίξει τα έξι του προκριματικά κατά βάση με την ομάδα του της περασμένης σεζόν. Για την ακρίβεια, οι εννιά από τους 11 βασικούς ήταν «παλιοί» κι έτσι η 11άδα είχε συνοχή και καλή χημεία. Δεύτερον, είχε κάνει έγκαιρα, από τις αρχές του καλοκαιριού, τρεις σημαντικές μεταγραφές. Οι δύο μπήκαν απευθείας στην 11άδα και βοήθησαν πάρα πολύ, ο Βαλμπουενά κι ο κεντρικός αμυντικός Σεμέδο. Ο τρίτος, ο Ελ Αραμπί, μπήκε λίγο πιο καθυστερημένα στο κόλπο, αλλά ήταν από την αρχή διαθέσιμος.

Επειδή στο ποδόσφαιρο τα πράγματα επαναλαμβάνονται, συνήθως, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό να παραδειγματιστεί από εκείνο το καλοκαίρι. Το πιο επιτυχημένο ίσως καλοκαίρι του σε προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ…

Άσχετο: Η επικείμενη μεταγραφή του Κοστίνια στην Μπράϊτον με πάνω από 10 εκ. Ευρώ αποδεικνύει για άλλη μία φορά το πόσο εκτιμώνται τα αθλητικά χαρακτηριστικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει μέχρι τώρα στην καριέρα του εμπειρία από προκριματικά καλοκαιριού σε Κύπελλα Ευρώπης. Πόσο δε μάλλον Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει πολλά ματς στους πάγκους σε διαδικασία ομίλων και στη συνέχεια νοκ άουτ, αλλά όχι προκριματικών καλοκαιριού.





Κι ο Πέδρο Μαρτίνς τότε, το 2019, πρωτάρης ήταν σε προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά είχε κάποια εμπειρία γενικά από προκριματικά καλοκαιριού. Κι από την Πορτογαλία κι από τον Ολυμπιακό, καθώς το καλοκαίρι του 2018 είχε παίξει με την ελβετική Λουκέρνη και την αγγλική Μπέρνλι στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ.

