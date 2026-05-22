Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνειν από την πώληση του Κοστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό.

Η πορτογαλική ιστοσελίδα «Abola» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την μεταγραφή του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον εμπλέκοντας στην υπόθεση αυτή και την Ρίο Άβε, μία ομάδα που ανήκει στον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το καινούργιο στοιχείο που έβαλαν στο τραπέζι οι Πορτογάλοι είναι πως η Ρίο Άβε, που είχε παραχωρήσει τον 26χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ στους «ερυθρολεύκους» το καλοκαίρι του 2024 αντί 2,5 εκατ. ευρώ, έχει διατηρήσει το 30% των δικαιωμάτων του.

Αυτό σημαίνει πως από τα χρήματα που θα λάβουν οι Πειραιώτες από τη συμφωνία με τους «γλάρους», τα οποία φαίνεται πως θα είναι παραπάνω από 13 εκατ. ευρώ, ένα σημαντικό μέρος, το οποίο αντιστοιχεί σε παραπάνω από 3 εκατ. θα πάει στο πορτογαλικό κλαμπ.