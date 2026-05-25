Στις κλήσεις της εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ για τα φιλικά ματς του Ιουνίου.

Ο Αλεξάντρ Ντιμιτρόφ ανακοίνωσε τις κλήσεις της εθνικής Βουλγαρίας για τους φιλικούς αγώνες που θα δώσει τον Ιούνιο και συμπεριέλαβε σ' αυτήν τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ.

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός της «Ένωσης» έχει τέσσερις συμμετοχές με τη φανέλα με το εθνόσημο ενώ ο εξτρέμ του «δικεφάλου του βορρά», που είναι αρχηγός της ομάδας, έχοντας 60 εμφανίσεις, έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του.

Η εθνική Βουλγαρίας θα δώσει το πρώτο της ματς την 1η του Ιουνίου με το Μαυροβούνιο και το δεύτερο στις 5 του μήνα με τη Μολδαβία.