Η Κηφισιά ανακοίνωσε από τα μεγάφωνα του «Απόστολος Νικολαΐδης» πως θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στη Λεωφόρο.

Από τα μεγάφωνα του «Απόστολος Νικολαΐδης» ανακοινώθηκε:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους εσάς, τους φίλους της ομάδας, που ήταν κοντά μας όλη τη διάρκεια της σεζόν, σε μία ιστορική χρονιά για τον σύλλογο.

Η Κηφισιά κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία, καταγράφοντας ακόμη μια μεγάλη επιτυχία. Όλη τη σεζόν πετύχαμε μαζί σπουδαία πράγματα, πανηγυρίσαμε μεγάλες νίκες και δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ποια είναι η Κηφισιά.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα και σας περιμένουμε ξανά την επόμενη σεζόν για να ζήσουμε ακόμη πιο μεγάλες στιγμές σε αυτό το ιστορικό γήπεδο!»