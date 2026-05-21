Σε παιχνίδι με πολλές φάσεις και ωραία γκολ η Κηφισιά νίκησε 3-2 την ΑΕΛ Νοvibet στη Λεωφόρο και έκλεισε νικηφόρα μια καλή χρονιά, εναντίον της θεσσαλικής ομάδας που υποβιβάζεται.

H Κηφισιά έκλεισε την ονειρική σεζόν της παρθενικής παραμονής στη Super League με νίκη, ενώ η ΑΕΛ Novibet είπε «εις το επανιδείν» στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφάιρου με ήττα. Σε ματς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά με εξαιρετικό ρυθμό και πολλές φάσεις η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε τους Λαρισαίους στη Λεωφόρο με 3-2.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Τζανλούκα Φέστα παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για την Κηφισιά ο Ραμίρεζ είναι στην εστία, με τους Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ και Λαρουσί στην άμυνα. Ρούμπεν Πέρεθ - Μπένι δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Ζέρσον Σόουζα - Νούνελι εξτρέμ και φορ ο Θεοδωρίδης.

Για την ΑΕΛ Novibet ο Βενετικίδης στην εστία, με τους Μασόν, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα και Γρόζο μπροστά του. Ατανάσον - Ναόρ στην μεσαία γραμμή, με τον Πέρες στο «10». Σαγάλ - Τούπτα εξτρέμ και φορ ο Πασάς.

Δυο γκολ σε έξι λεπτά, προβάδισμα η Κηφισιά με Πόμπο

Το ματς από το πρώτο μέρος είχε εξαιρετικό ρυθμό και αρκετές καλές στιγμές μπροστά στις δυο εστίες, με την Κηφισιά να έχει το... πάνω χέρι. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προηγήθηκε στο 3ο λεπτό. Ο Ζέρσον Σόουζα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο σούταρε στα σώματα και στην επαναφορά ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ.

Οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν μέσα σε 3 λεπτά. Στο 6' ο Τούπτα έκανε το 1-2 με τον Πασά και με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Θα μπορούσαμε να είχαμε ανατροπή από το 9ο λεπτό, όταν ο Τούπτα βρήκε πα΄λι δίχτυα έπειτα από συνεργασία με τον Πασά, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

Στο 11ο λεπτό από λάθος του Γρόζου ο Ζέρσον Σόουζα σούταρε στα σώματα και στο 14' ο Βενετικίδης απέκρουσε με δυσκολία το καλό εκτός περιοχής σουτ του Μπένι. Στο 16' ο Ατανάσοφ έβγαλε σε θέση βολή τον Τούπτα, όμως ο εξτρέμ των Λαρισαιών δεν βρήκε εστία.

Στο 26ο λεπτό ο Θεοδωρίδης πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά, ο Νούνελι βγήκε τετ α τετ και αστόχησε με διαγώνιο σουτ. Η Κηφισιά πήρε εν τέλει εκ νέου το προβάδισμα στο 31'. Ο Σιμόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, κεφαλιά - πάσα του Ζέρσον Σόουζα και ο Πόμπο με βολέ έκανε το 2-1.

Η Κηφισιά θα μπορούσε να βρει και τρίτο γκολ στο 40ο λεπτό αλλά ο Βενετικίδης απέκρουσε έπεια από εξ επαφής καρφωτή κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα και το 2-1 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Γκολάρα Πέρες, ο Αμανί έκρινε τη νίκη

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχασε νέα καλή στιγμή για το τρίτο γκολ στο 51ο λεπτό. Ωραία συνεργασία του Μπένι με τον Θεοδωρίδη, ο Έλληνας φορ πλάσαρε και ο Βενετικίδης απέκρουσε σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε από τον Πόμπο και ο Έλληνας φορ αστόχησε με ψαλίδι. Η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε στο 53ο λεπτό με φοβερό σουτ - κεραυνό του Φακούντο Πέρες αρκετά μέτρα μακριά από την εστία.

Στο 55' ο Θεοδωρίδης αστόχησε με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχής, ενώ την ίδια κατάληξη είχε το νέο δυνατό τελείωμα του Φακούντο Πέρες στο 64'. Στο 66ο λεπτό ο Ατανάσοφ δεν βρήκε εστία με κεφαλιά από καλό σημείο και στο 74' το σύνολο του Τζανλούκα Φέστα δεν κατάφερε να ανατρέψει το ματς σε διπλή ευκαιρία με τους Γκαράτε και Ατανάσοφ.

Η Κηφισιά ανέκτησε το προβάδισαμ της στο 78ο λεπτό. Ο Πατήρας έκανε ατομική ενέργεια από τα δεξιά, η μπάλα στρώθηκε στον Αμανί, ο οποίος με συρτό σουτ έκανε το 3-2.

Στη συνέχεια οι Λαρισαίοι πίεσαν για το γκολ της ισοφάρσιης, δίχως όμως αποτέλεσμα. Τελευταία ευκαιρία ήταν στο 90+3' όταν ο Ραμίρεζ απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Τούπτα.

MVP: Ο Πόμπο για ακόμα ένα ματς ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Κηφισιάς, έχοβντας συμμετοχή και στα δύο γκολ της ομάδα του στο πρώτο μέρος.

Στο ύψος τους: Πολλά τρεξίματα και πολλές ανακτήσεις από τον Μπένι, ενώ από πλευράς ΑΕΛ Novibet ο Τούπτα και Ατανάσοφ έκαναν πολύ καλό παιχνίδι.

Αδύναος κρίκος: Λίγα πράγματα από τον Ναόρ τόσο ως χαφ , όσο και όταν απισθοχώρησε στα στόπερ.

Στραγάλι: Χωρίς δύσκολες φάσεις και κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτητσία του Γιάννη Παπαδόπουλου.

Το ταμείο του Gazzetta: Ανοιχτό ματς από τη στιγμή που οι δυο ομάδες έπαιζαν χωρίς άγχος και αμφότερες θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη. Η Κηφισιά στα... σημεία ήταν καλύτερη και πήρα δίκαιη νίκη.

Κηφισιά: Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Μποτία (72′ Ούγκο Σόουζα), Λαρουσί, Πέρεθ (58′ Αμανί), Μπένι, Ζέρσον Σόουζα (58′ Πατήρας), Νούνελι (58′ Πόθας), Πόμπο (72′ Χριστόπουλος), Θεοδωρίδης.

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γρόζος (46′ Χατζηστραβός), Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (79′ Κακουτά), Τούπτα, Σαγάλ (62′ Στάικος), Πασάς (62′ Γκαράτε).