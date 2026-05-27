Το «λευκό» του Ολυμπιακού, το «ναι» του ΠΑΟΚ και γιατί ο Παναθηναϊκός είπε «όχι» για την αναδιάρθρωση

Η εξήγηση για τη στάση του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού απέναντι στην αναδιάρθρωση.

Η ιδέα της αναδιάρθρωσης αποτελεί ήδη παρελθόν, αφού στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα στο σημερινό ΔΣ της Stoiximan Superleague, δεν συγκεντρώθηκαν οι 11 ψήφοι από τους 15 που απαιτούνταν για να περάσει η πρόταση αυτή.

Οι επτά που ψήφισαν υπέρ ήταν οι πέντε ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Πανσερραϊκός, ο Παναιτωλικός, ο Αστέρας AKTOR και ο ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ.

Οι επτά ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό.

Πώς εξηγείται η στάση των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να μην διαλέξουν καμία από τις δύο πλευρές και να ψηφίσουν λευκό, αφού θεωρούσαν πως μία πιθανή αύξηση των ομάδων θα επιβαρύνει το καλεντάρι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εκείνοι θεωρούσαν πως το πρόγραμμα θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτό, ώστε να μπορούν να βοηθούνται οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όταν αυτό είναι δυνατό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» από την πλευρά του ήταν υπέρ της αναδιάρθωσης, όπως φάνηκε και από την ψήφο του, διότι θεωρεί πως τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία, μιας και η συζήτηση γίνεται για ομάδες με υποδομές και κόσμο, όπως είναι η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός.

Όσον αφορά το «τριφύλλι», ήταν αρχικά υπέρ της αύξησης των ομάδων, αλλά με συνέχιση του συστήματος των Play Offs, όμως επειδή οι υπόλοιποι ήταν αρνητικοί στο σενάριο αυτό, καθώς δεν μπορούσε να προβλεθεί κι έτσι εκείνο κατέληξε να καταψηφίσει την πρόταση.

Τέλος, ενωτικός παρουσιάστηκε ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς, κ. Πρίτσας.