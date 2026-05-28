Νίλσεν: «Ο Νίστρουπ μπορεί να γίνει Θεός αν πετύχει στον Παναθηναϊκό, φανταστικός άνθρωπος ο Κοτσόλης»

Ο πρώην προπονητής της Κηφισιάς, Ντέιβιντ Νίλσεν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του, Γιάκομπ Νίστρουπ, αλλά και τον Στέφανο Κοτσόλη.

Ένα από τα μεγαλύτερα μέσα της Δανίας, η ιστοσελίδα «tipsbladet» φιλοξένησε μία μεγάλη συνέντευξη του πρώην προπονητή της Κηφισιάς, Ντέιβιντ Νίλσεν, ο οποίος μίλησε για την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ από τον Παναθηναϊκό, τον τεχνικό διευθυντή των «πρασίνων», Στέφανο Κοτσόλη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην Κηφισιά, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο εν γένει.

Εκείνος εργάστηκε στη χώρα μας και την ομάδα των βορείων προαστίων για κάτι λιγότερο από δύο μήνες (Δεκ. 2023-Ιαν. 2024). Θέλησε να εξηγήσει τις διαφορές φιλοσοφίας και ιδιοσυγκρασίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε πως είναι σπουδαία ευκαιρία για τον Νίστρουπ, που θα μπορέσει να προπονήσει το «τριφύλλι».

Ανέφερε ακόμη πως θεωρεί πως το περιβάλλον που θα βρει εκεί είναι πολύ καλό λόγω της ύπαρξης του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος πιστεύει πως έπαιξε σημαντικό ρόλο για να πάει εκεί, όπως συνέβη και στη δική του περίπτωση, αφού πρόκειται για ένα εξαιρετικό άνθρωπο του ποδοσφαίρου και σπουδαίο χαρακτήρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίλσεν για Νίστρουπ και Κοτσόλη

«Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για τον μεγαλύτερο σύλλογο που έχει προπονήσει Δανός, όμως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αναλάβει ποτέ Δανός προπονητής. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς το πάθος και τη φλόγα που έχουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα. Είναι εκπληκτικό να το βιώνεις και θεωρώ πολύ σπουδαίο για τον Γιάκομπ ότι είπε το ‘’ναι’’ και του δόθηκε αυτή η ευκαιρία να προπονήσει έναν τόσο μεγάλο σύλλογο.

Όταν μιλάμε εδώ στη Δανία για πίεση, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καν. Η πίεση που υπάρχει στη Δανία αφορά αποκλειστικά τη δική μας περηφάνια. Έχει να κάνει με το ότι είναι δυσάρεστο όταν κάποιος γράφει άσχημα πράγματα για εμάς στο διαδίκτυο και έρχονται αντιμέτωποι με αυτά οι γυναίκες μας, οι γονείς μας ή τα παιδιά μας. Είναι φυσικά δυσάρεστο, αλλά δεν είναι τόσο δυσάρεστο όσο το να σου βάλει κάποιος φωτιά στο αυτοκίνητο. Αν είσαι νέος, έχεις ενέργεια και κρατάς ένα σπαθί και μια ασπίδα στα χέρια σου, τότε αποδέχεσαι τη μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι πολύ άνετο να μετακομίσεις σε έναν ολλανδικό ή γερμανικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού. Όμως τι θα συμβεί αν ο Γιάκομπ Νέεστρουπ πετύχει στον Παναθηναϊκό; Στην Κοπεγχάγη τον χειροκρότησαν φεύγοντας από το «Πάρκεν», αλλά εκεί κάτω μπορείς να γίνεις Θεός. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την επόμενη χρονιά, ισχύει για πάντα».

Για τις συγκρίσεις Δανίας και Ελλάδας:

«Δυσκολευόμαστε πολύ να κατανοήσουμε αυτό το πάθος. Εδώ είμαστε τόσο συγκρατημένοι και όλοι έχουμε γίνει κάτι σαν CEOs του εαυτού μας. Γράφουμε στο Facebook και αλλού για τις καλοκαιρινές μας διακοπές σαν να είμαστε κρατικοί αξιωματούχοι. Υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι εδώ που πραγματικά, αληθινά ζουν με φανατισμό ως οπαδοί. Όμως σε μια χώρα που έχει περάσει τόσα πολλά και όπου οι κοινωνικές ανισότητες είναι μεγαλύτερες, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.



Αν καταφέρεις να δημιουργήσεις μια πραγματικά δεμένη ομάδα εκεί κάτω, μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά. Ακόμη και οι καλύτερες ομάδες παίζουν εξαιρετικά ατομικά. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό concept και ένα στυλ παιχνιδιού που να το εκτελούν όλοι.

Πρέπει επίσης να σκεφτείς ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη πίεση στους αθλητικούς διευθυντές και τους προπονητές, αλλά τεράστια πίεση υπάρχει και στους ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες είναι διαρκώς εγκλωβισμένοι στην ανάγκη να παίζουν καλά οι ίδιοι, ώστε να αποφύγουν την οργή των φιλάθλων. Είναι απίστευτα σημαντικό να καταλάβεις αυτή την πτυχή. Αν αρχίσεις να χτίζεις ένα πραγματικά ισχυρό αγωνιστικό concept, πρέπει απλώς να γνωρίζεις ότι κάποια στιγμή αυτό θα δοκιμαστεί».

Για τον Στέφανο Κοτσόλη:

«Θα έχει όλη τη στήριξη που χρειάζεται. Ο λόγος που πήγα στην Ελλάδα ήταν ο Στέφανος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτός είναι και ο λόγος που ο Γιάκομπ είπε το ‘’ναι’’. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ένας σπουδαίος χαρακτήρας, με τον οποίο παραμένω σε επαφή από τότε που έφυγα από την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσες να ευχηθείς για καλύτερο αθλητικό διευθυντή από αυτόν».