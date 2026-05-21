ΠΑΟΚ: «Τσέκαρε τον Μπράιαν Καραμπάλι»

Μεταγραφικό σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Μπράιαν Καραμπάλι.

Ο ΠΑΟΚ θέλει δεδομένα στόπερ για τη νέα σεζόν και στο εξωτερικό υποστηρίζουν ότι έχει εξετάσει την περίπτωση του Κολομβιανού Μπράιαν Καραμπάλι.

Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 25/2/99 και το καλοκαίρι του 2025 μετακόμισε από την πατρίδα του στο Ισραήλ για τη Μπεϊτάρ, την οποία αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Conference League, το καλοκαίρι του 2024.

Ο ύψους 1.88 δεξιοπόδαρος στόπερ, είχε φέτος 39 ματς και 2 γκολ και σύμφωνα με το ποστάρισμα του δημοσιογράφου Ουριέλ Λουγκτ, πλην του ΠΑΟΚ έχει ρωτήσει γι' αυτόν και ομάδα του Βελγίου. Ο Καραμπάλι έχει συμβόλαιο έως το 2028. Να σημειωθεί ότι πρώτη σεζόν έπαιξε εκτός Κολομβίας.

Μέχρι να πάει στη Μπεϊτάρ, είχε παίξει στις Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν, Λεόνες, Μαγκνταλέα, Ντεπορτίβο Πάστο και Λανέρος.

 

@Photo credits: @instagram Brayan Carabali
     

