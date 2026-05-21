Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την ολοκλήρωση μίας κακής σεζόν.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι από τους πλέον κομβικούς παίκτες του ΠΑΟΚ.

Ο Σέρβος αρχηγός του Δικεφάλου έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, με 44 συμμετοχές, 7 γκολ και 20 (!) ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν, αλλά με τους συμπαίκτες του δεν κατάφερε τελικά να φέρει έναν τίτλο στην ομάδα. Ο Ζίβκοβιτς έστειλε, λοιπόν, το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια και τόνισε όλοι θα παρουσιαστούν ενωμένοι και πιο σκληροί.

Αναλυτικά όσα έγραψε: «Άφησα να περάσουν λίγες μέρες γιατί έπρεπε πρώτα να συνειδητοποιήσω όσα έγιναν. Ήταν μια χρονιά γεμάτη πίεση, δυσκολίες και απαιτήσεις, μια χρονιά που μας δοκίμασε σε όλα τα επίπεδα. Το τέλος δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.

Μέσα σε όλα όμως, πήραμε κάτι που έχει πραγματική αξία: την αγάπη και τη στήριξή σας. Κάθε μήνυμα, κάθε κουβέντα, μας θύμιζε ότι δεν παλεύουμε μόνοι μας. Είμαστε μια οικογένεια και στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ποιοι μένουν δίπλα σου.

Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να υπηρετώ αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ που με κάνατε να βρίσκομαι δίπλα σας για ακόμη μία χρονιά, να ζω, να παλεύω και να μοιράζομαι μαζί σας κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής.

Τώρα δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί, πιο δυνατοί και συνεχίζουμε ενωμένοι. Θα δώσουμε τα πάντα για αυτή την ομάδα, για αυτή τη φανέλα που αγαπάμε και τιμάμε.



Πάμε πιο δυνατά από ποτέ. Πάμε ΠΑΟΚάρα!».



