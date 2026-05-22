Δήμαρχος Κηφισιάς: «Έχουμε βρει έκταση για τη δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου»

Η Κηφισιά έλυσε από νωρίς το γηπεδικό της θέμα για την ερχόμενη σεζόν με την εξασφάλιση της χρήσης του «Απόστολος Νικολαΐδης» και στην τρίτη της χρονιά στη Super League θα αναγκαστεί να αγωνιστεί μακριά από την πόλη της, λόγω έλλειψης της κατάλληλης εγκατάστασης που να πληροί της προϋποθέσεις της Λίγκας.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της ΕΡΑ ΣΠΟΡ «Τελευταία Σελίδα» και αναφέρθηκε στο πλάνο του για δημιουργία Δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου σε έκταση κοντά στην περιοχή Πανόραμα, τονίζοντας πως πρόκειται για «μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που χρειάζεται χρόνο και υπομονή».

Θυμίζουμε πως από πλευράς Κηφισιάς έχει υπάρξει ήδη η πρόταση για το γήπεδο της Νέας Ερυθραίας.

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Κηφισιάς

«Το Ζηρίνειο δεν μπορεί να καλύψει τις προδιαγραφές της Super League. Θα έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις στο παλαιό γυμναστήριο του Ζηρινείου, το οποίο είναι διατηρητέο, οπότε δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες εργασίες. Παράλληλα υπάρχει και ένα ακόμη γήπεδο ποδοσφαίρου στη Νέα Ερυθραία, αλλά πριν καν συζητηθεί κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να λυθούν σημαντικά ζητήματα του γηπέδου. Ένα μέρος της έκτασης είναι δασικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί ούτε οικοδομική άδεια. Επομένως, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάποια σχετική απόφαση. Γιατί υπάρχουν και δύο πλευρές: κάτοικοι που έχουν αντιρρήσεις και κάτοικοι που θέλουν η ομάδα να παίζει μέσα στην πόλη.

Παράλληλα όμως, να σας δώσω και μία είδηση που λέω πρώτη φορά δημόσια. Ο Δήμος εντάσσει μία πολύ μεγάλη περιοχή στο βιομηχανικό πάρκο της Κηφισιάς, επί της Εθνικής Οδού, όπου έχω κάνει ειδική πρόβλεψη να υπάρχει ειδικός χώρος για την εγκατάσταση ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με την ένταξη περίπου 200 στρεμμάτων στο σχέδιο, κοντά στα 20 στρέμματα θα δοθούν στον δήμο, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για να χτιστεί ένα μικρό "παλατάκι" για την πόλη μας».

Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή μετά τη γέφυρα Βαρυμπόμπης, κάπου εκεί;

«Ναι, είναι το κομμάτι που εντάσσουμε στο σχέδιο, κοντά στην πλευρά της Κηφισιάς, πιο χαμηλά, κοντά στην περιοχή Πανόραμα. Πρόκειται για μια έκταση περίπου 200 στρεμμάτων που εντάσσεται ως βιομηχανικό πάρκο, όπου επιτρέπονται αυτές οι χρήσεις. Δεν υπάρχουν κατοικίες ώστε να υπάρχει ενόχληση, και το σημαντικό είναι ότι δεν θα φτιαχτεί μόνο γήπεδο, αλλά και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις που λείπουν από την πόλη.

Δυστυχώς, η Κηφισιά αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων, έλλειψης κοιμητηρίου, γηπεδικών χώρων και άλλων υποδομών. Με αυτή την ένταξη θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα μαζί.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση για να ανακοινώσουμε κάτι οριστικό. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που χρειάζεται χρόνο και υπομονή από όλους, γιατί υπάρχουν διαδικασίες. Το σημαντικότερο όμως είναι να δημιουργηθούν, σε στέρεες βάσεις, χώροι που θα μπορούν να φιλοξενήσουν αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου. Και δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο».