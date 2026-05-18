Μπέος: «Καλώ τον εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη για στοιχηματισμό σε Τζήλο-Κόκκινο»

Ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τους διαιτητές Τζήλο και Κόκκινο στον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος έκανε μία ανάρτηση καυτηριάζοντας την απόδοση που είχαν ο διαιτητής Θανάσης Τζήλος και ο Varίστας Γιώργος Κόκκινος στον χθεσινό αγώνα με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Εκείνος έχοντας ως αφορμή το γκολ που ακύρωσαν στην ομάδα του τόνισε πως εκείνοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψους των περιστάσεων ούτε σ' ένα αδιάφορο ματς, επεσήμανε πως η συμπεριφορά τους ήταν περίεργη και τέλος κάλεσε τον Εισαγγελέα να ασκήσει άμεσα δίωξη στους δύο διαιτητές για πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

Επειδή κάποια πράγματα δεν καταπίνονται, είδα και ξαναείδα την φάση του ακυρωθέντος γκολ της ομάδας μου στον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Οι αθεόφοβοι, ούτε σε έναν βαθμολογικά αδιάφορο αγώνα δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Και επειδή η όλη συμπεριφορά τους είναι άκρως περίεργη, αφού ούτε τη γραμμή από το ημιαυτόματο οφ σάιντ δεν μας έδειξαν (αλλά τι να δείξουν αφού δεν υπήρχε), καλώ τον Εισαγγελέα να ασκήσει άμεσα δίωξη για πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού, τόσο στον Τζήλο, όσο και στον variστα Κόκκινο.

Μήπως και πάνε στο σπίτι τους και ησυχάσουμε και εμείς και το Ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο ορισμός της αλλοίωσης αποτελέσματος. Για ποιο λόγο ξεφτίλες;