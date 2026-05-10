Οι δηλώσεις του τεχνικού του ΟΦΗ Χρήστου Κόντη μετά την ήττα από τον Άρη.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ ηττήθηκε ξανά από τον Άρη, αυτή τη φορά με 3-1 και ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

Ο τεχνικός των Κρητικών μετά το ματς τόνισε ότι ουσιαστικά η ομάδα του έχει «σβήσει». «Δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό, είναι δική μας ευθύνη και για μένα είναι πιο σημαντικό να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται», είπε αρχικά ο Κόντης και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε μετά τον τελικό, κάπου έχουμε χάσει τη νοοτροπία μας, είμαστε λίγο χαλαροί. Εγώ ευθύνομαι για αυτό γιατί δεν έχω περάσει στους παίκτες μου αυτή τη νοοτροπία, δεν αξίζαμε τίποτα παραπάνω από ότι πήραμε σήμερα».