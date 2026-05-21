Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα ενεργοποιεί το UEFA rebalancing και φέρνει αλλαγές στους προκριματικούς γύρους, επηρεάζοντας άμεσα και τον ΠΑΟΚ.

Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα δεν ήταν μια εξέλιξη που πέρασε απαρατήρητη στην Τούμπα. Κάθε άλλο. Ο ΠΑΟΚ, θέλοντας και μη, παρακολουθεί στενά όλες τις ευρωπαϊκές ισορροπίες που διαμορφώνονται ενόψει των προκριματικών του Europa League και η επιτυχία των Άγγλων δημιουργεί συγκεκριμένες αλλαγές στον χάρτη της διοργάνωσης μέσω του γνωστού UEFA rebalancing.

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας με 0-3 της Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη, επιστρέφοντας στην κορυφή ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη εξέλιξη ενεργοποιεί και μια σειρά από μετακινήσεις ομάδων στους προκριματικούς γύρους.

Ο λόγος είναι πως η ομάδα του Ουνάι Έμερι είναι πάρα πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League μέσω της Premier League. Αυτό σημαίνει ότι η θέση που κανονικά θα καταλάμβανε ο κάτοχος του Europa League ανακατανέμεται από την UEFA, προκαλώντας αλλαγές σε αρκετές χώρες και διαδρομές προκριματικών.

This is just the start of the celebrations for Villa 🔥



Let the Europa League party commence in Aston V𝐈𝐬𝐭𝐚𝐧𝐛𝐮𝐥 🇹🇷



↳ UEFA Europa League. Live & Exclusive on Stan Sport.#StanSportAU #UEL pic.twitter.com/fZkc0OeFVI — Stan Sport Football (@StanSportFC) May 21, 2026

Για την τελευταία αγωνιστική, οι θριαμβευτές της Κωνσταντινούπολης θα παίξουν εκτός έδρας με τη Μάντσεστερ Σίτι και ένας βαθμός θα είναι αρκετός για να τερματίσουν στην τετράδα. Με τη διαφορά από την πέμπτη Λίβερπουλ στους τρεις βαθμούς, αρκεί γκέλα των Κόκκινων ενάντια στην Μπρέντφορντ για να τερματίσει στην τέταρτη θέση.

Τι αλλάζει για τον ΠΑΟΚ

Μετά τη νέα ευρωπαϊκή εξέλιξη, οι Κυπελλούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται από τον πρώτο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ βλέπει να αυξάνονται οι πιθανότητες να συναντήσει πιο ισχυρούς αντιπάλους στη δική του διαδρομή, καθώς ομάδες που αρχικά θα ξεκινούσαν νωρίτερα πλέον μεταφέρονται στον ίδιο γύρο με τον Δικέφαλο.

A thirty year wait for a trophy is over for Aston Villa 🏆❤️ pic.twitter.com/RAGeDATV4Q — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 20, 2026

Οι «ασπρόμαυροι» θα μπουν στη διοργάνωση από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και θα μάθουν τον αντίπαλό τους στις 17 Ιουνίου, μία ημέρα μετά την κλήρωση του πρώτου προκριματικού.

Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι πως το υψηλό UEFA ranking του τον διατηρεί στους ισχυρούς σε όλες τις κληρώσεις, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την καλοκαιρινή του διαδρομή.

Οι πιθανοί αντίπαλοι

Την ίδια στιγμή αρχίζει να ξεκαθαρίζει και ο χάρτης των πιθανών αντιπάλων του Δικεφάλου.

Οι τελικοί Κυπέλλου σε Ουκρανία και Βουλγαρία έδωσαν νέες απαντήσεις, με τη Ντιναμό Κιέβου και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να εξασφαλίζουν παρουσία στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στην Ουκρανία, η Ντιναμό επικράτησε με 3-1 της Τσερνίχιφ, ενώ στη Βουλγαρία η ΤΣΣΚΑ νίκησε με 2-1 τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ.

Πλέον έχουν συμπληρωθεί οι 11 από τις 12 ομάδες του πρώτου προκριματικού γύρου και σταδιακά ξεκαθαρίζει όλο το μονοπάτι που θα ακολουθήσει και ο ΠΑΟΚ προς τη League Phase.

Οι πρώτοι αγώνες του πρώτου προκριματικού θα διεξαχθούν στις 9 και 16 Ιουλίου, ενώ ο ΠΑΟΚ θα δώσει τα δικά του πρώτα επίσημα παιχνίδια στις 23 και 30 Ιουλίου.