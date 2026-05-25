Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου φέρεται να είναι στη λίστα της Μπεσίκτας, που εξέδωσε ανακοίνωση.

Η Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση μετά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράβζαν Λουτσέσκου επιθυμεί να εργαστεί στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Τα τουρκικά ΜΜΕ εδώ και μέρες υποστηρίζουν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου είναι στη λίστα της Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και σήμερα ανέφεραν ότι ο Λουτσέσκου θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη.

Η Μπεσίκτας, λοιπόν, αποφάσισε να βάλει φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ, ζήτησε από τον κόσμο της να μη δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού συλλόγου: «Οι εργασίες για τον καθορισμό του νέου προπονητή της Ποδοσφαιρικής Ομάδας μας διεξάγονται με προσοχή από τον Ποδοσφαιρικό Διευθυντή μας Εντέρ Οζέν, εν γνώσει του Προέδρου μας Σερντάλ Ανταλί και του Διοικητικού Συμβουλίου μας.

Παρακαλούμε θερμά να μην δίνετε σημασία στα ονόματα που αναφέρονται σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το θέμα.

Λεπτομερής ενημέρωση θα δοθεί μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του συλλόγου μας προς το κοινό, όταν ο νέος προπονητής της Ποδοσφαιρικής Ομάδας μας καθοριστεί».

Kulübümüzden Açıklama



Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.



