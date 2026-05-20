Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet Αχιλλέας Νταβέλης τιμωρήθηκε με βαρύ πρόστιμο από την ΕΠΟ.

Πρόστιμο στον Αχιλλέα Νταβέλη επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του διαιτητή Βασίλη Φωτιά, για την απόφαση να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού στο φινάλε της αναμέτρησης των δύο ομάδων.

Μετά τις δηλώσεις ασκήθηκε δίωξη στον Νταβέλη για τις δηλώσεις του και η απόφαση είναι πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά: «Κηρύσσει τον εγκαλούμενο, Αχιλλέα Νταβέλη, πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, - δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων) και του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».



