Ο Τάισον έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν, χαρακτηρίζοντας τη φετινή χρονιά ως μία από τις πιο δύσκολες που έχει βιώσει.

Το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ έστειλε ο Τάισον Φρέντα λίγες ημέρες μετά το τέλος της φετινής σεζόν, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό μιας χρονιάς που, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, ήταν από τις πιο δύσκολες που βίωσε στην καριέρα του.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός επέλεξε να επικοινωνήσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε συνολικά ο οργανισμός του Δικεφάλου μέσα στη χρονιά, τις απώλειες ανθρώπων που σημάδεψαν την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, αλλά και τη στήριξη που ένιωσε από τον κόσμο του Δικεφάλου.

Το μήνυμά του έρχεται σε μια περίοδο όπου παραμένει ανοιχτό το θέμα της παραμονής του στην Τούμπα. Ο Τάισον είναι ένα από τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται το φετινό καλοκαίρι και μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση για το αν θα συνεχίσει ή όχι στον ΠΑΟΚ, ακόμη και στα 38 του χρόνια.

Η ανάρτηση του Τάισον:

«Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μία σειρά, αλλά κοιτώντας σήμερα πίσω μπορώ να πω πως αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχουμε βιώσει. Μια χρονιά με απώλειες και στιγμές που σημάδεψαν βαθιά όλους όσοι βρίσκονται κοντά στον σύλλογο.

Αποχαιρετήσαμε ανθρώπους δικούς μας, ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειάς μας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μας δώσατε πολλή αγάπη και στήριξη. Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση μάς υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, είναι μια οικογένεια τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές.

Και να θυμάστε κάτι, οι οικογένειες, όσο κι αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί.

Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς τους ΠΑΟΚΑΡΕΣ που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμη μία χρονιά δίπλα σας. Ευγνωμοσύνη ΠΑΟΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος.