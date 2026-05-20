Τσιφτσής: «Στα εύκολα πολλοί... στα δύσκολα οικογένεια»

Ο Αντώνης Τσιφτσής προχώρησε σε μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναφορικά με τη σεζόν του στον ΠΑΟΚ που μόλις τελείωσε.

Τη δική του ανασκόπηση για την αγωνιστική σεζόν που μας πέρασε θέλησε να κάνει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Αντώνης Τσιφτσής. Τα 100 χρόνια από την ίδρυση του δικεφάλου του βορρά βρήκαν τον Έλληνα κίπερ να παίρνει φανέλα βασικού και να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη με αποκορύφωμα τους αγώνες κόντρα στη Μπέτις και τη Λιλ.

Ο 26χρόνος διεθνής λοιπόν, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από τις καλύτερες στιγμές του μέσα στη σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτο του με την Εθνική, συνοδευόμενες από τη λεζάντα «Στα εύκολα πολλοί... στα δύσκολα οικογένεια», αναφερόμενος ίσως και στο κακό «φίνις» που έκανε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο τρίτο της σεζόν.