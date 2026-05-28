ΠΑΟΚ: Κράτησε ποσοστό μεταπώλησης για Σνάουτσνερ, που συνεχίζει στην Πολωνία
Την γνωστή και έξυπνη τακτική του, όσον αφορά τις αποχωρήσεις νεαρών ποδοσφαιριστών επέλεξε για ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Μαξ Σνάουτσνερ είναι ο παίκτης που αποχώρησε από τον «Δικέφαλο του Βορρά», με προορισμό την Πολωνία και την Άρκα Γκντίνια.
Ο 20χρονος μέσος που βρισκόταν για 16 ολόκληρα χρόνια στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, δεν κατόρθωσε να καθιερωθεί στην δεύτερη ομάδα, έχοντας 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Superleague 2. Έτσι, μετακομίζει στην Άρκα με συμβόλαιο δυο ετών και τους Θεσσαλονικείς να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης.
Έτσι, για ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ δείχνει τις προθέσεις του να μην.. χάσει κάτι από ενδεχόμενη πώληση του νεαρού χαφ, ενώ παράλληλα δείχνει να στηρίζει τα παιδιά των Ακαδημιών του με αυτή την τακτική.
