Ο Παναθηναϊκός θα διοργανώσει εθελοντική αιμοδοσία στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου.

Σε μία υπέροχη δράση αποφάσισε να προχωρήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, αφού αποφάσισαν να διοργανώσουν από κοινού μία εθελοντική αιμοδοσία στις 25 Μαΐου.

Εθελοντική αιμοδοσία στη Λεωφόρο



Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Καλούμε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού αλλά και όλους τους πολίτες, να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που μπορεί να σώσει… pic.twitter.com/MkqSxoMBU7 May 20, 2026

Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα μπορεί όποιος θέλει να πάει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ιστορική έδρα των «πρασίνων» και να βοηθήσει δίνοντας αίμα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ιστορικό γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες.

Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Καλούμε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού αλλά και όλους τους πολίτες, να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που μπορεί να σώσει ζωές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους:

* Τηλεφωνικά την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 2105697986 και 2105697605, από τις 09:30 έως τις 19:30,

* ή μέσω της εφαρμογής «Δίνουμε Αίμα».

Με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το Ε.ΚΕ.Α. δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου, σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους».