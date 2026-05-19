Διαβάστε στο Gazzetta όσα προκύπτουν από την Δανία για τις επαφές του Παναθηναϊκού με τον προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός την ώρα που δουλεύει πάνω στο ''διαζύγιο'' με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Τα κριτήρια της αναζήτησης και το προφίλ του νέου τεχνικού ήταν δεδομένα εδώ και καιρό και βάσει αυτών, απόλυτα φυσιολογικά, προέκυψε ως μία από τις κορυφαίες επιλογές ο Δανός προπονητής, Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπεγχάγης.

Ένας προπονητής σύγχρονος, συμβατός με ομάδα πρωταθλητισμού, φιλόδοξος και με επιτυχίες σε περιβάλλον με πίεση, όπως αυτού του δανέζικου συλλόγου. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta στη Δανία, παρουσιάζεται... ψημένος για την προοπτική του Τριφυλλιού, βλέπει με θετικό μάτι το να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από την χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή.

Το οικονομικό κομμάτι της συνεργασίας δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί εμπόδιο, μιας και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία οικονομική κατάσταση, όπου τα χρήματα δεν μπορούν να χαλάσουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει, ο Νέστρουπ θέλει τον Παναθηναϊκό, οπότε τι θα μπορούσε να μην οδηγήσει σε happy end την ιστορία αυτή; Μόνο ο γερμανικός κίνδυνος κατά βάση.

Ο νεαρός κόουτς ήταν στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης όπως και της Βόλφσμπουργκ κατά το παρελθόν και γενικά έχει ένα πολύ καλό όνομα στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους τεχνικούς. Μην ξεχνάμε πως πριν μια διετία οδήγησε την Κοπεγχάγη στους 16 του Champions League. Αν, λοιπόν, προκύψει ενδιαφέρον από ομάδα της Bundesliga ή από σύλλογο που αγωνίζεται σε τοπ ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Το αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ή κρούση, αυτό το γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο Νέστρουπ και θα φανεί από την πορεία των συζητήσεων μέσα στην εβδομάδα.

Αν δεν προκύψει κάτι από αυτά τα πρωταθλήματα, τότε όπως όλα δείχνουν ο Νέστρουπ θα πει το '' ναι'' στο Τριφύλλι...