ΑΕΚ: Ο Ζίνι σε ρόλο camera man στη φιέστα και το «θα τον είχα... καρυδώσει» του Πήλιου
Η ΑΕΚ σήκωσε την Κυριακή το 14ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της σε μια φαντασμαγορική φιέστα μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό.
Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όλοι δεν μπορούσαν να περιμένουν για τη στιγμή της στέψης με τον Ζίνι να παίρνει την κάμερα και να περνάει από όλο τον πάγκο με τους συμπαίκτες του να έχουν ήδη αρχίσει να πανηγυρίζουν.
Μετά στα αποδυτήρια και πριν την απονομή, οι παίκτες της ΑΕΚ έστησαν πάρτι, με τον Πήλιο να ρίχνει τρομερή ατάκα για την ευκαιρία που έχασε στο τέλος ο Ζοάο Μάριο: «Πάλι καλά να ξέρεις δεν ήταν το σημερινό που το έχασε θα τον είχα... καρυδώσει! Πάλι καλά το έβαλε την προηγούμενη αγωνιστική»!
Δείτε όσα κατέγραψε το ΑΕΚ TV από τη φιέστα:
