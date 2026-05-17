Μπενίτεθ: «Πολλές φορές νιώθω ότι ξέρετε την απάντηση και περιμένετε από μένα να πω κάτι άλλο»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά το ισόπαλο 2-2 με τον ΠΑΟΚ στο πιθανότατα τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ο οποίος έληξε με το σκορ στο 2-2 και είχε ως αποτέλεσμα ο «δικέφαλος του βορρά» να χάσει τη δεύτερη θέση από τον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε έπειτα έναν απολογισμό της σεζόν λέγοντας πως αυτά που κατάφερε η ομάδα του φέτος μπορεί να μην ήταν αρκετά, ωστόσο είναι κάτι, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψιν τις συνθήκες που υπήρχαν όταν ήρθε στο κλαμπ. Επεσήμανε δε πως είναι πεπεισμένος πως όλα του χρόνου θα είναι καλύτερα.

Ακόμη, τόνισε πως μερικές φορές νιώθει πως του γίνονται ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στις οποίες εκείνοι ξέρουν ήδη την απάντηση, ωστόσο περιμένουν από κείνον να πει κάτι άλλο. Γι' αυτό ανέφερε πως όταν είναι στην συνέντευξη Τύπου λέει αυτά που πρέπει και όταν συναντιέται με τους διευθυντές της ομάδας λέει εκείνα που θέλει.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

Για το δεύτερο ημίχρονο του αποψινού αγώνα κι έναν απολογισμό για τη φετινή σεζόν:

«Πρέπει να δώσουμε κρέντιτ στους παίκτες για την αντίδραση στο δεύτερο μέρος. Σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί όπως και απόψε, παρ' ότι μας στοίχησαν κάποια ατομικά λάθη. Πρέπει να κρατήσουμε την αντίδραση των ποδοσφαιριστών.

Όσον αφορά τη σεζόν είναι σημαντικό να αναλογιστούμε που ήταν η ομάδα όταν ήρθαμε και που θεωρούσαν πολύ πως θα έπρεπε να είναι.

Ήμασταν εκτός Europa League και μακριά από τον στόχο του πρωταθλήματος, παρ' ότι το dna του συλλόγου είναι να κυνηγάει τίτλους. Τον Γενάρη φέραμε πέντε παίκτες κάτω των 25 σε καλή ηλικία σε μία πολύπλοκη περίοδο. Αυτό που καταφέραμε ήταν αρκετό για μία ομάδα σαν κι εμάς; Ίσως και όχι, όμως δεδομένων των συνθηκών κάτι είναι κι αυτό, συν ότι μπορέσαμε να βελτιώσουμε την ομάδα».

Για την αλλαγή του Ρενάτο και τη βελτίωση της ομάδας

«Τι νομίζετε; Αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε τον αγώνα. Επειδή είναι ένας παίκτης με ποιότητα και προσωπικότητα. Αν θες να βελτιωθείς, θα χρειαστείς ποιότητα και προσωπικότητα για να αντιμετωπίσεις τις ομάδες αυτές κι αυτό είναι για το οποίο ψάχνουμε. Μερικές φορές έρχομαι εδώ για να μιλήσω για πράγματα που ήδη ξέρετε. Περιμένετε από μένα να δώσω κάποια λύση από δω πάνω. Πρέπει να υπάρχει πίστη.

Έχετε εμπειρία από το ποδόσφαιρο. Ίσως ξέρετε την ομάδα καλύτερα από μένα. Ξέρετε την απάντηση και τι χρειάζεται η ομάδα και από μένα περιμένετε να πω κάτι άλλο. Εδώ λέω αυτά που πρέπει να πω και όταν μιλάω με τους διευθυντές λέω αυτά που θέλω.

Για να μην μείνει κάποια απορία, είμαι πραγματικά πεπεισμένος πως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι αρκετό, αλλά εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάνε όλα καλύτερα του χρόνου».

Για το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο και το συναισθηματικό κενό:

«Μεγάλωσα στη Μαδρίτη και την ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Όταν βλέπεις το Μπερναμπέου στη μέση της πόλης είναι τρομερό συναίσθημα, όμως οι γείτονες διαμαρτύρονται για τον θόρυβο, υπάρχει κίνηση τις ημέρες του αγώνα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κι αυτή ένα μεγάλο σύγχρονο γήπεδο στα προάστια της πόλης κι όλοι είναι χαρούμενοι με αυτό. Η ομάδα έχει περισσότερα έσοδα κι έτσι μεγαλώνει.

Όταν δεν μπορείς να παίξεις στο γήπεδό σου σου λείπει κάτι. Πρέπει να βρεις πως θα το πάρεις αυτό μαζί σου στο νέο γήπεδο.

Σίγουρα ότι σ' αυτά τα χώματα έχουν παίξει οι θρύλοι του Παναθηναϊκού κι εμείς δεν θα παίζουμε εδώ σίγουρα θα αφήσει ένα κενό, αλλά πιστεύουμε πως στο νέο γήπεδο θα κερδίσουμε τίτλους και οι φίλαθλοι θα δεθούν μ' αυτό μέσα από τις στιγμές που θα ζήσουν».