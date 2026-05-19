Η πρώτη γενναία απόφαση του Χρήστου Κόντη για τη νέα σεζόν ήταν πως δεν θα ανανεώσει ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος!

Ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον Βόλο είχε πει πως θα πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις για τον ΟΦΗ της επόμενης σεζόν. Η πρώτη έχει να κάνει με την αποχώρηση του αρχηγού, Βασίλη Λαμπρόπουλου!

Ο κόουτς του Ομίλου έχει ήδη αρχίσει τις συναντήσεις με ποδοσφαιριστές που δεν επιθυμεί να συνεχίσουν στην ομάδα για να τους ενημερώσει για την απόφασή του και πρώτος ήταν ο captain της ομάδας.

Ο κύκλος του 36χρονου κεντρικού αμυντικού στους Κρητικούς έκλεισε έπειτα από μια «γεμάτη» τριετία, με 90 εμφανίσεις, 7 γκολ και πολλές δυνατές στιγμές, όμως οι δυο τελικού Κυπέλλου και φυσικά η κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο ο ίδιος σήκωσε στον Βόλο, μαζί με τον Νέιρα.

Ο ΟΦΗ στην ανακοίνωση του αποχαιρέτησε όπως του έπρεπε τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και «υποκλίνεται» στον πολύπειρο στόπερ για την τεράστια προσφορά του.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ και στις καρδιές όλων μας.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας.

Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε έναν χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου, σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή “, αφού το γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, “σημαδεύοντας” έτσι μια ολόκληρη γενιά Ομιλιτών

Στα τρία χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ κατέγραψε 90 συμμετοχές και επτά γκολ, όμως η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αριθμούς. Μετριέται με σεβασμό, ηγετική παρουσία, ήθος και προσωπικότητα, αφού ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές.

Βασίλη, σε ευχαριστούμε για τις μάχες, τη συγκίνηση και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί!

Καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθήσει στη ζωή και την καριέρα σου.

Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ…».