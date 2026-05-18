Το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΟΦΗ είναι ήδη σε άδεια και θα επιστρέψει στις προπονήσεις στις 6 Ιουλίου.

Η ονειρική σεζόν του Κυπελλούχου ΟΦΗ ολοκληρώθηκε με τη νίκη επί του Βόλου στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-1 και από σήμερα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος βρίσκονται σε διακοπές για το καλοκαίρι.

Η πρώτη προπόνηση των Κυπελλούχων Ελλάδας υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα γίνει στο ΒΑΚ το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Όσον αφορά το βασικό στάδιο προετοιμασίας ενόψει της σεζόν της επιστροφής του Ομίλου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα γίνει μετά τις 20 Ιουλίου.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ είναι σε αναζήτηση για τον τελικό προορισμό που θα «χτιστεί» ο... Ευρωπαίος ΟΦΗ και ακόμα δεν υπάρει κάτι επίσημο ή οριστικό. Στο τραπέζει είναι η επιλογή του Ρόσενταλ της Ολλανδίας, όπου έγινε και η περσινή προετοιμασία.