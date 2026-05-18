Οι Ντίλαν Μπατουμπινσικά και Γκαέλ Κακουτά συμπεριλήφθηκαν στην αρχική αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Πόσα θα είναι τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία της ΑΕΛ Novibet.

Η αλήθεια είναι πως από την στιγμή που η ΑΕΛ Novibet υποβιβάστηκε και μαθηματικά στους ανθρώπους της ομάδας δεν μπορεί να υπάρχει κάτι ευχάριστο. Ωστόσο η ζωή συνεχίζεται σε ένα καλοκαίρι που φυσικά δεσπόζει το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.

Τι σχέση έχουν οι «βυσσινί» με αυτό; Είναι εξαιρετικά πιθανό οι Θεσσαλοί να έχουν ακόμα και δύο ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται εκεί. Συγκεκριμένα στην επιλογή της Εθνικής ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την προετοιμασία του Μουντιάλ κλήθηκαν οι Ντίλαν Μπατουμπινσικά και Γκαέλ Κακουτά.

Ο κεντρικός αμυντικός και ο εξτρέμ της ΑΕΛ Novibet είναι πολύ πιθανό να δώσουν και το παρόν στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Οι Θεσσαλοί θα βγουν κερδισμένοι από τις κλήσεις αυτές, καθώς μια ομάδα που δίνει παίκτη για το Μουντιάλ παίρνει περίπου 10.000 ευρώ την ημέρα. Αυτό σημαίνει πως αν τελικά και οι δύο βρεθούν στην τελική αποστολή, οι «βυσσινί» θα πάρουν το λιγότερο 440.000 και για τους δύο. Και λέμε το λιγότερο γιατί μπορεί να υπάρξει και πρόκριση από την φάση των ομίλων και το ποσό να αυξηθεί.