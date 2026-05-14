Οργανωμένοι ΑΕΛ: «Κύριοι αποτύχατε παταγωδώς, εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και διάλυσης»

Οι οργανωμένοι της ΑΕΛ ξέσπασαν κατά τη διοίκησης του κλαμπ για όλα όσα έχουν γίνει τη φετινή σεζόν και ζήτησαν από τον Αχιλλέα Νταβέλη να αποχωρήσει.

Οργισμένη ανακοίνωση κατά της διοίκησης της ΑΕΛ και πιο συγκεκριμένα του μεγαλομετόχου της ομάδας, Αχιλλέα Νταβέλη εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί των «βυσσινί» με στόχο να καυτηριάσουν τα όσα συνέβησαν τη φετινή σεζόν στην ομάδα.

Έκαναν λόγο για εικόνα διάλυσης και πλήρους εγκατάλειψης του κλαμπ ενώ ζήτησαν από τον ισχυρό άνδρα να πουλήσει και να αποχωρήσει.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων της ΑΕΛ

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα, την οποία όσο και να μας υποδείκνυαν οι κινήσεις της διοίκησης, δεν θέλαμε με τίποτα να πιστέψουμε. Από την αρχή της χρονιάς στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια στην πρώτη κατηγορία, κόντρα - από ανάγκη και όχι από αφέλεια - στα εγκλήματα της ΠΑΕ. Στην πορεία της χρονιάς και με την κατάσταση να χειροτερεύει, εναντιωθηκαμε ευθέως με τις τακτικές της διοίκησης και απαιτήσαμε απαντήσεις και λύσεις.

Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα όπου το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει για την οικογένειά Νταβέλη.

ΚΥΡΙΟΙ ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ.

Όχι μόνο γιατί αποδειχθήκατε άσχετοι με το ποδόσφαιρο και πολύ μικροί για το μέγεθος της ΑΕΛ. Αυτό εξάλλου η κοινωνία της Λάρισας το γνώριζε πολύ καλά πριν ακόμα αναλάβετε την Ομάδα.

Αποτύχατε παταγωδώς διότι καταφέρατε με την αλαζονεία και την ανεπάρκεια σας, να στρέψετε μέσα σε λίγους μήνες, ολόκληρη την πόλη εναντίον σας. Ποίος θα φανταζόταν, η επιστροφή της Ομάδας στην Α εθνική και σε χέρια Λαρισαίων θα συνδυάζοταν με μια εικόνα ΠΛΗΡΟΥΣ εγκατάλειψης και διάλυσης. Χωρίς καμία διάθεση αυτοκριτικής, παρά μόνο καταλογισμό ευθυνών σε όλους τους άλλους, εκτός από εσάς.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια Αχιλλέα. Σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου γύρου εμφανίστηκες δυο φορές, αποκλειστικα για να κουνήσεις το δάχτυλο στον κόσμο και να μιλήσεις για συνιστώσες και προβοκάτσιες αφήνοντας αναπάντητα ολα τα ερώτηματα.

Και επειδή, λοιπόν, αποδείχθηκες ανίκανος να εκπληρώσεις αυτό που ζητούσε η πρώτη στροφή της λινάτσας που είχε σηκωθεί στο αρχαίο θέατρο, ήρθε η ωρα να κάνεις το δεύτερο.

ΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥ

Όσον αφορά εμάς,

ΠΕΡΗΦΑΝΕ ΛΑΕ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΕΛ

Ότι και αν φέρει η επόμενη μέρα, δεν πρέπει να ξεχάσεις τίποτα και κανέναν. Το μέταλλο αυτού του Συλλόγου, το δικό μας μέταλλο, μπορεί να έγινε χρυσό από την δόξα και τα 3 αστέρια στην φανέλα, σφυρηλατήθηκε όμως και έγινε σκληρότερο διαχρονικά από τα δύσκολα που πέρασαν και περνάνε, κάνοντας μας δυνατότερους και πιστούς στρατιώτες της Ιδέας.

Μην ξεχνάει ΚΑΝΕΙΣ τι αξίζουμε και ποιοι είμαστε.

ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ !

Σ.Φ. ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΥΡΑ 1