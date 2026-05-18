Η ανάρτηση του Γιουσούφ Γιαζίτζι μετά την επέμβαση και η υπόσχεση για την επιστροφή του.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτζι στάθηκε ξανά άτυχος.

Ο 29χρονος (29/1/97) άσος των Πειραιωτών υπέστη για δεύτερη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα ρήξη χιαστού. Υποβλήθηκε σ' επέμβαση και υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει πιο δυνατός από ποτέ. Ο Γιαζίτζι συνολικά με τον Ολυμπιακό έχει 28 συμμετοχές, 7 γκολ κι 6 ασίστ και το συμβόλαιό του λήγει σε έναν χρόνο.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γιαζίτζι στην ανάρτησή του:

«Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει κάτι περισσότερο από μια απλή ομάδα, σου δίνει μια οικογένεια.

Διαβάζοντας όλα τα μηνύματά σας όλο αυτό το διάστημα, το ένιωσα αυτό βαθιά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους μου έδωσαν την στήριξή τους και τις θερμές ευχές τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον γιατρό Χρήστο Θέο και την ομάδα του. Υποβλήθηκα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Αυτό που με έκαναν να νιώσω οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με κάνατε να νιώσω όχι απλώς σαν παίκτης που φοράει αυτή τη φανέλα, αλλά σαν πραγματικό μέλος αυτής της οικογένειας.

Στιγμές σαν κι αυτές μου υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το παιχνίδι.

Μην ανησυχείτε… Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με μεγαλύτερο κίνητρο και πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα γιορτάσουμε και θα είμαστε ξανά χαρούμενοι μαζί.

Τα λέμε σύντομα».