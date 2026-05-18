Ολυμπιακός: Απίθανος Ροντινέϊ στα Play Offs με 4 γκολ σε 5 τελικές!
Για τον Ροντινέϊ είναι η 2η διαδοχική σεζόν με τον Ολυμπιακό όπου βάζει 4 γκολ. Έναν Ροντινέϊ που αποδείχθηκε με διαφορά ο κορυφαίος επιθετικογενής παίκτης των Πειραιωτών στα Play Offs και ένας παίκτης - κλειδί για να έρθει αυτή η 2η θέση για τους Ερυθρόλευκους.
Πέρυσι είχε 4 γκολ σε 29 αγώνες. Φέτος έβαλε 4 γκολ σε 24 ματς. Τέσσερα γκολ που επετεύχθηκαν σε 6 αγωνιστικές των Play Offs της Stoiximan Super League 1 και τα έβαλε έχοντας 4 τελικές στα ματς που βρήκε δίχτυα! Στο σύνολο έβαλε 4 γκολ σε 5 τελικές καθώς είχε και μία στην ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ροντινέϊ έβαλε σε αυτήν την αγωνιστική συνθήκη τα 4 από 6 ερυθρόλευκα γκολ στα Play Offs.
Οι επιδόσεις του Ροντινέϊ στα Play Offs
- Με τον Παναθηναϊκό στο 0-2: 1 γκολ σε 1 τελική σε 97 λεπτά
- Με τον ΠΑΟΚ στο 1-1: 1 γκολ σε 1 τελική σε 97 λεπτά
- Με τον Παναθηναϊκό στο 1-0: 1 γκολ σε 1 τελική σε 94 λεπτά
- Με την ΑΕΚ στο 1-1: 1 γκολ με 1 τελική σε 96 λεπτά
Οι τελικές του στα ματς που δεν σκόραρε
- Στο 0-1 με την ΑΕΚ: 0 σε 101 λεπτά
- Στο 3-1 με τον ΠΑΟΚ: 1 σε 71 λεπτά
Στα Play Offs τα άλλα γκολ του Ολυμπιακού έβαλαν οι
- Ελ Καμπί: 1 γκολ στο 3-1 με τον ΠΑΟΚ
- Ζέλσον: 1 γκολ στο 0-2 με τον Παναθηναϊκό
Οι επιδόσεις του Ροντινέϊ συνολικά στο Πρωτάθλημα
- 24 αγώνες
- 1836 λεπτά
- 4 γκολ
- 3 ασίστ
- 17 τελικές
- 21 φάουλ υπέρ
- 19 φάουλ κατά
- 73 λάθη
Οι χρονιές του Ροντινέϊ ως προς τα γκολ στον Ολυμπιακό
- 2025-2026: 4 γκολ σε 24 αγώνες
- 2024-2025: 4 γκολ σε 29 αγώνες
- 2023-2024: 2 γκολ σε 30 αγώνες
- 2022-2023: 0 γκολ σε 19 αγώνες
