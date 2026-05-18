Ο Βραζιλιάνος μπακ που χρησιμοποιήθηκε ως εξτρέμ έκανε τα... πάντα ως προς το επιθετικό σκέλος για τον Ολυμπιακό στην φετινή Stoiximan Super League 1.

Για τον Ροντινέϊ είναι η 2η διαδοχική σεζόν με τον Ολυμπιακό όπου βάζει 4 γκολ. Έναν Ροντινέϊ που αποδείχθηκε με διαφορά ο κορυφαίος επιθετικογενής παίκτης των Πειραιωτών στα Play Offs και ένας παίκτης - κλειδί για να έρθει αυτή η 2η θέση για τους Ερυθρόλευκους.

Πέρυσι είχε 4 γκολ σε 29 αγώνες. Φέτος έβαλε 4 γκολ σε 24 ματς. Τέσσερα γκολ που επετεύχθηκαν σε 6 αγωνιστικές των Play Offs της Stoiximan Super League 1 και τα έβαλε έχοντας 4 τελικές στα ματς που βρήκε δίχτυα! Στο σύνολο έβαλε 4 γκολ σε 5 τελικές καθώς είχε και μία στην ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ο Ροντινέϊ έβαλε σε αυτήν την αγωνιστική συνθήκη τα 4 από 6 ερυθρόλευκα γκολ στα Play Offs.

Οι επιδόσεις του Ροντινέϊ στα Play Offs

Με τον Παναθηναϊκό στο 0-2: 1 γκολ σε 1 τελική σε 97 λεπτά

Με τον ΠΑΟΚ στο 1-1: 1 γκολ σε 1 τελική σε 97 λεπτά

Με τον Παναθηναϊκό στο 1-0: 1 γκολ σε 1 τελική σε 94 λεπτά

Με την ΑΕΚ στο 1-1: 1 γκολ με 1 τελική σε 96 λεπτά

Οι τελικές του στα ματς που δεν σκόραρε

Στο 0-1 με την ΑΕΚ: 0 σε 101 λεπτά

Στο 3-1 με τον ΠΑΟΚ: 1 σε 71 λεπτά

Στα Play Offs τα άλλα γκολ του Ολυμπιακού έβαλαν οι

Ελ Καμπί: 1 γκολ στο 3-1 με τον ΠΑΟΚ

Ζέλσον: 1 γκολ στο 0-2 με τον Παναθηναϊκό

Οι επιδόσεις του Ροντινέϊ συνολικά στο Πρωτάθλημα

24 αγώνες

1836 λεπτά

4 γκολ

3 ασίστ

17 τελικές

21 φάουλ υπέρ

19 φάουλ κατά

73 λάθη

Οι χρονιές του Ροντινέϊ ως προς τα γκολ στον Ολυμπιακό