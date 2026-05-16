Η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να μείνει στη Super League, ενώ οι οπαδοί της δήλωσαν τη στήριξή τους.

Η θέση της είναι στη Super League. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για την ΑΕΛ Novibet, αλλά όταν γίνονται πολλά λάθη στη διάρκεια της σεζόν, το μοιραίο είναι δύσκολο να το αποφύγεις.

Και ο ιστορικός σύλλογος δεν το απέφυγε. Η νίκη επί του Ατρόμητου με 2-1 δεν άλλαξε τα δεδομένα και η ΑΕΛ Novibet επιστρέφει στη Super League 2. Πριν από έναν χρόνο, στις 11/5/25 η πόλη γιόρταζε για το υπερπρωτάθλημα. Οι βυσσινί νίκησαν 1-0 στο γήπεδό τους την Κηφισιά στο Super Cup της δεύτερης κατηγορίας κι έκαναν όνειρα για την τρέχουσα σεζόν.

Τα όνειρα, όμως, έγιναν εφιάλτης. Σήμερα, στις 16 Μαϊου 2026 γράφτηκε ο επίλογος σε μία χρονιά που όλα πήγαν άσχημα και η ΑΕΛ Novibet επιστρέφει στη Super League 2. Μέχρι να γυρίσει εκεί που ανήκει. Στη μεγάλη κατηγορία.

Μετά τη λήξη του αγώνα με τον Ατρόμητο, επικρατούσε βουβαμάρα στο γήπεδο, ενώ οι παίκτες πήγαιναν στα αποδυτήρια με σκυμμένα κεφάλια. Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet, την ίδια στιγμή είχαν πανό κατά της διοίκησης, αλλά δέσποζε ένα μεγάλο, στο οποίο αναφερόταν: «Δεν θα σ' αφήσω ποτέ».

