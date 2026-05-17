Superleague, η βαθμολογία: O Πανσερραϊκός... ακολούθησε την ΑΕΛ Νovibet στον υποβιβασμό, σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης!

Η ισοπαλία στις Σέρρες, ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και τον Παναιτωλικό, κάνει τα «λιοντάρια» την 2η ομάδα που θα βρεθεί την επόμενη σεζόν στη Superleague 2 μαζί με την ΑΕΛ Νovibet. Οριστική παραμονή για Αστέρα Τρίπολης μια αγωνιστική πριν το φινάλε!

Ο Πανσερραϊκός ήθελε νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, ώστε μετά την Σαββατιάτικη ισοπαλία του Αστέρα να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα παραμονής δίνοντας χαρακτήρα θρίλερ στο φινάλε του πρωταθλήματος. Τελικά οι Σερραίοι δεν κατάφεραν να επικρατήσουν του Τίτορμου και το 1-1 είναι καταδικαστικό μιας και τους στέλνει, μια αγωνιστική πριν το φινάλε, οριστικά στη superleague 2 εκεί που θα βρίσκεται και η ΑΕΛ Νοvibet! Από την άλλη στην Τρίπολη πλέον μετά το αποτέλεσμα του αγώνα των Σερρών, πανηγυρίζουν και την μαθηματική παραμονή τους!

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1

Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 43

10.Κηφισιά 38

11. Παναιτωλικός 36

12. Αστέρας Τρίπολης 33

13.ΑΕΛ Novibet 30

14.Πανσερραϊκός 29

Η τελευταία (10η) αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

