ΑΕΚ: Το απίθανο αήττητο σερί που «έτρεξε» η πρωταθλήτρια

Η ΑΕΚ εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος «πανηγυρίζει» και ένα μοναδικό αήττητο σερί στη Stoiximan Superleague.

«Μεθυσμένη πολιτεία» είναι από χθες το απόγευμα (17/5) η Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η ΑΕΚ σήκωσε στον ουρανό της Allwyn Arena το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, μετά το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο φινάλε των Playoffs.

Η Ένωση τερμάτισε με διαφορά έξι πόντων από τους δεύτερους «ερυθρόλευκους» και η γιορτή συνεχίστηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δεύτερας, με τους Μάριο Ηλιόπουλο, Μάρκο Νίκολιτς και παίκτες να δίνουν... ρεσιτάλ στην πίστα.

Πλέον, ο «Δικέφαλος» θα κοιτάξει τη νέα σεζόν, η οποία θέλει να είναι ακόμη καλύτερη από τη φετινή και φυσικά να συνοδευτεί με συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Ως προς το πρώτο σκέλος, τα πράγματα είναι πολύ αισιόδοξα και αυτό το μαρτυρούν οι αριθμοί, αφού η ΑΕΚ κατέγραψε ένα απίθανο αήττητο σερί.

 

Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν δίχως ήττα για 24 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος, από το 2-0 με το οποίο τους νίκησε ο Ολυμπιακός, την 26η Οκτωβρίου 2025 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Έκτοτε, ακολούθησαν όλα αυτά (σσ τα 24) τα ματς δίχως αποτυχία, με απολογισμό 16 νίκες και οκτώ ισοπαλίες. Μάλιστα, αν υπολογίσουμε ότι από αυτά τα παιχνίδια, τα 10 ήταν στα Playoffs και ακόμη 6 ήταν ντέρμπι κανονικής διάρκειας, αυτό κάνει ακόμη μεγαλύτερο το επίτευγμα.

Πλέον, η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς κυνηγάει το απόλυτο ρεκόρ της ιστορίας της, αυτό των 31 σερί αναμετρήσεων χωρίς ήττα, που χρονολογείται από τη σεζόν 1977-1978.

Το αήττητο σερί της ΑΕΚ

  1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
  2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
  3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
  4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
  5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
  6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025
  7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
  8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026
  9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
  10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
  11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
  12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
  13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
  14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
  15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
  16. ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026
  17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
  18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
  19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
  20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026
  21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026
  22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026
  23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026
  24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026
@Photo credits: INTIME
     

