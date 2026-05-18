Νικολαΐδης: «Η έμπνευση του Νίκολιτς που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ»
Η «οικογένεια» της ΑΕΚ γιορτάζει για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία του κλαμπ και πρώτο επί ημερών της διοικητικής ηγεσίας του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Legend του Δικεφάλου, Ντέμης Νικολαΐδης, μίλησε στην εκπομπή του στη NOVA, Monday Football Club, και στάθηκε στην έμπνευση του Μάρκο Νίκολιτς για τη χρησιμοποίηση του δίδυμου Μαρίν - Πινέδα ως αμυντικά χαφ.
Αρχικά, για την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πριν τη φιέστα ανέφερε: «Η ΑΕΚ δεν ήθελε να χάσει και μπήκε στο δεύτερο και θα μπορούσε να το πάρει το ματς».
Στη συνέχεια για την αναφορά του Σέρβου κόουτς που θα γίνουν 3-4 προσθήκες ο Νικολαΐδης είπε: «Δεν φτιάχνονται οι ομάδες παίρνοντας δέκα παίκτες σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες, 3-4 τώρα και προχωράς».
Τέλος ανέφερε για τους πρωταθλητές: «Απ’ ό,τι φάνηκε ο Νίκολιτς μπορούσε να κάνει τους πάντες αμυντικά χαφ. Θα ήταν Μαρίν-Πινέδα, όχι δεν θα ήταν. Η ΑΕΚ χρειάζεται έναν ακόμα γιατί δεν μιλάμε για ρομπότ.
Η έμπνευση του Νίκολιτς ήταν εκπληκτική και κατά τη γνώμη μου αυτό έδωσε το πρωτάθλημα. Η συνέπεια αυτών των δύο παικτών ήταν εκπληκτική».
Χαρακτηριστικό για το πόσο σημαντική ήταν αυτή η συνεργασία στην πορεία του Δικεφάλου είναι πως οι δυο μέσοι συνυπάρχαν στο γήπεδο σε 44 παιχνίδια της φετινής σεζόν!
