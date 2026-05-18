Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Ματίας Αλμέιδα στο Μεξικό, καθώς ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ τα έχει βρει σε όλα με τη Μοντερέι.

Εποχή Ματίας Αλμέιδα ξημερώνει στη Μοντερέι! Τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή πέφτουν βροχή για το μέλλον του πρώην προπονητή της ΑΕΚ και όλα συμφωνούν πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του αποτελεί πλέον γεγονός. Περίπου δυο μήνες μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Σεβίλλης, ο Αλμέιδα επιστρέφει στο Μεξικό για να αναλάβει τη Μοντερέι.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αλμέιδα έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Ραγιάδος και πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας που θα επικυρώσει το deal.

Η συμφωνία επετεύχθη μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο πλευρών και ολοκληρώθηκε επί ισπανικού εδάφους. Κάπως έτσι ο Αλμέιδα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Μεξικό μετά την αποχώρησή του από την Τσίβας το 2018, την οποία είχε οδηγήσει σε ένα πρωτάθλημα, δυο Κύπελλα και το Champions League της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Η υστεροφημία του ως ένας εκ των κορυφαίων προπονητών που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από το Μεξικό τον έφερε στο προσκήνιο για τον πάγκο της Μοντερέι, οποία ψάχνει να ανακτήσει το καλό της πρόσωπο μετά από μια απογοητευτική σεζόν που την βρήκε εκτός των play-off για τον τίτλο!

Στους Ραγιάδος μάλιστα θα συναντήσει κι έναν πρώην του ποδοσφαιριστή από το πέρασμα του στην Ελλάδα: τον Αντονί Μαρσιάλ με τον οποίον συνεργάστηκαν στην ΑΕΚ τη σεζόν 2024-2025.