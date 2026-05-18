Πήλιος: «Τα καταφέραμε γιατί στις χαρές και στις λύπες ήμασταν σε όλα μαζί»

Ο Σταύρος Πήλιος με ανάρτηση του στο Social Media για το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας στάθηκε στην ενότητα της φετινής ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ στην παρθενική χρονιά του Μάρκο Νίκολιτς στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της και δεύτερη στην τετραετία της νέας εποχής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για πολλούς παίκτες ήταν το πρώτο τους πρωτάθλημα, όπως για τον Σταύρο Πήλιο.

Ο 26χρονος διεθνής αριστερός μπακ έκανε γεμάτη σεζόν, καθώς μέτρησε 40 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος και μοίρασε έξι ασίστ, έχοντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τον εσωτερικό του... ανταγωνιστή για τη θέση, Τζέιμς Πένραϊς.

Ο ακραίος οπισθοφύλακας της Ένωσης με ανάρτηση του στα Social Media στάθηκε στην ενότητα του group που δημιούργησε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ανάρτηση του Σταύρου Πήλιου

«Μια ονειρεμένη σεζόν έκλεισε με μια ονειρεμένη βραδιά!

Τα καταφέραμε γιατί στις χαρές, στις λύπες, στις νίκες και στις ήττες ήμασταν σε όλα μαζί! Και έτσι θα συνεχίσουμε! Champions 2026».