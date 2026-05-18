Οι θετικοί οιωνοί για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, η Αστον Βίλα, στα δύσκολα ο ΠΑΟΚ και το 9/11 στους ισχυρούς!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα για τις ομάδες μας, μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Και τώρα η Ευρώπη… Με τρεις από τις πέντε ομάδες μας, που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου δύο μήνες από σήμερα αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο… μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές, λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης!

Για την Ελλάδα βεβαίως υπάρχει και ένα πολύ ενθαρρυντικό ενδεχόμενο: μετά από πολύ καιρό μπορεί να έχει εξασφαλισμένες τρεις θέσεις σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πριν καν αρχίσουν τα προκριματικά!

Πώς θα γίνει αυτό; Ηδη έχουμε τις δύο! ΑΕΚ και ΟΦΗ θα παλέψουν για τη συμμετοχή τους στο Champions και στο Europa League αντίστοιχα, αλλά έχουν… δεμένο το γάιδαρό τους για το Europa και το Conference.

Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την Αστον Βίλα την ερχόμενη Τετάρτη στη Κωνσταντινούπολη να κατακτήσει το Europa League στον τελικό με τη Φράιμπουργκ και τέσσερις μέρες μετά να διατηρήσει την 4η θέση στην Πρέμιερ Λιγκ.

Σε αυτό το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League και ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει οι τέσσερις αποκλεισμένες ομάδες σε αυτόν τον προκριματικό μόνο στο League Path δεν πάνε στα πλέι οφ του Europa League, αλλά απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

Γίνεται ξεκάθαρο ότι με τα 3/5 εξασφαλισμένα μπορούμε να περιμένουμε τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το ευεργετικό και μετά από πολλά χρόνια ελληνικό πέντε στα πέντε σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αν δεν γίνει αυτό, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα εμφανιστούν για πρώτη φορά εφέτος στη Νιόν στις 16 και 17 Ιουνίου στο kick off της νέας ευρωπαϊκής σεζόν με τις κληρώσεις πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου στις τρεις διοργανώσεις, θα ξαναέρθουν στις 20 Ιουλίου για την κλήρωση του τρίτου προκριματικού και… λογικά θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους της ΑΕΚ και του ΟΦΗ στις 3 Αυγούστου για την κλήρωση των πλέι οφ.

Ο θετικός οιωνός της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ παραμένει στο μεταίχμιο ανάμεσα στις seeded και non seeded teams των πλέι οφ του Champions League, αλλά αυτό επί της ουσίας μπορεί να μην είναι και τόσο καθοριστικό για το αν θα τα καταφέρει να επιτρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από οχτώ ολόκληρα χρόνια και τη συμμετοχή της στη σεζόν 2018-19!

Και δεν είναι τόσο καθοριστικό γιατί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που την αφορούν από την 11η έως την 55η θέση στη βαθμολογία της UEFA έχει γίνει πραγματική… κοσμογονία που της επέτρεψε να έχει τον έκτο καλύτερο συντελεστή ολόκληρης της προκριματικής φάσης στο Champions Path αλλά και θεωρητικά βατό δρόμο προς τη League Phase.

Eπί της ουσίας την ευνόησε η εξέλιξη σε δέκα από τα έντεκα πρωταθλήματα, που θα της άνοιγαν το δρόμο για τους ισχυρούς! Το 11/11 θα ήταν η Σκωτία, αλλά τότε μάλλον θα μιλούσαμε για… σκάνδαλο!

Θέλετε να δούμε τι έγινε με κριτήριο τους ευρωπαϊκούς συντελεστές;

Στη Νορβηγία εκτός η Μπόντο Γκλιμτ και πρωταθλήτρια η Βίκινγκ, στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1991

Στη Δανία εκτός τίτλου Μίντιλαντ και Κοπεγχάγη με πρωταθλήτρια την Ααρχους για πρώτη φορά μετά το 1986

Στην Ουγγαρία εκτός η Φερεντσβάρος και πρωταθλήτρια η Ετο Γκιόρ για πρώτη φορά μετά το 2013 και με τον πέμπτο μόλις τίτλο της

Στην Αυστρία εκτός Σάλτσμπουργκ και Στουρμ Γκρατς και πρωταθλήτρια η ΛΑΣΚ (ανέβηκε στην κορυφή λίγο πριν από το φινάλε) για πρώτη φορά μετά το 1965!

Στο Αζερμπαϊτζάν εκτός η Καραμπάγκ και πρωταθλήτρια η Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της

Στην Ελβετία εκτός τίτλου Γιουνγκ Μπόις και Βασιλεία και πρωταθλήτρια η Τουν που επέστρεψε πέρσι στην πρώτη κατηγορία και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της

Στη Βουλγαρία εκτός η Λουντογκόρετς και πρωταθλήτρια η Λέφσκι Σόφιας για πρώτη φορά μετά το 2009

Στη Ρουμανία εκτός τίτλου η Στεάουα και πρωταθλήτρια η Κραϊόβα μετά από 35 χρόνια!

Στη Σουηδία η ΑΕΚ δεν ήθελε πρωταθλήτρια την Τζουργκάρντεν και πήρε η Μιάλμπι το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Στο Ισραήλ εκτός τίτλου η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που είχε υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ

Το να διαμαρτύρεται η Ενωση που δεν έγινε το θαύμα και στη Σκωτία με τη Χαρτς που απείλησε να σπάσει την κυριαρχία Σέλτικ και Ρέιντζερς για πρώτη φορά μετά το 1984 αποτελεί μάλλον υπερβολή!

Ευνοημένος και ο Ολυμπιακός

Για τον Ολυμπιακό αποτελεί μεγάλη υπόθεση το ότι διατήρησε τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στο League Path των προκριματικών του Champions League και η διαφορά σε σχέση με το εισιτήριο της τρίτης θέσης είναι πολύ μεγάλη, έστω και αν δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό.

Όχι τόσο γιατί το ένα εισιτήριο έχει προοπτική Champions League και το άλλο το… Europa, αλλά γιατί οι εφετινές προϋποθέσεις σε ένα παραδοσιακά δύσκολο μονοπάτι είναι ίσως πολύ πιο ευνοϊκές από την τελευταία και τη μοναδική φορά που τα κατάφερε στο League Path ελληνική ομάδα μέχρι το τέλος και ήταν ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2019-20 με Πλζεν, Μπασάκσεχιρ και Κράσονταρ.

Και αυτό γιατί:

Στη Σκωτία η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος που μετέχει δεν είναι, όπως κάθε χρόνο, η Ρέιντζερς ή η Σέλτικ αλλά η άπειρη Χαρτς

Στο Βέλγιο έστω και στο φινάλε η Μπριζ είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στέλνει στο League Path την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ

Στην Ολλανδία η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος που μετέχει δεν θα είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου της χώρας, αλλά η Nαϊμέγκεν!

Στην Αυστρία με πρωταθλήτρια τη ΛΑΣΚ δεν υπάρχει η Σάλτσμπουργκ σε αυτόν τον προκριματικό αλλά η Στουρμ Γκρατς

Στην Πολωνία το φαβορί για τη δεύτερη θέση δεν είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που πήγαν καλά εφέτος στο Conference League (η τετράδα Λέγκια, Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια, Ρακόφ) αλλά η πάλαι ποτέ κραταιά Γκόρνικ Ζάρμπρζε!

Η μόνη αρνητική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό ήταν η μη κατάκτηση του πρωταθλήματος Νορβηγίας από την Μπόντο Γκλιμτ. Αν δεν υπήρχε η Μπόντο στο League Path, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ήταν ισχυρός (μαζί με την Λιόν) ακόμα και στα πλέι οφ στο ενδεχόμενο του rebalancing!

Στα δύσκολα ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ με την απώλεια της δεύτερης θέσης μετά την αυτοχειρία στη Λεωφόρο δυσκόλεψε αρκετά το ευρωπαϊκό του καλοκαίρι. Όχι τόσο γιατί μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ (από εκεί είχε αρχίσει να στραβώνει το πράγμα για τον Δικέφαλο του Βορρά) ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και έχει μπροστά του τρεις προκριματικούς, όσο γιατί μετά τα όσα συνέβησαν σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αναλύθηκαν πιο πάνω, οι αντίπαλοί του δεν θα είναι τόσο βατοί όσο ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι μεν ισχυρός και στους τρεις αυτούς προκριματικούς (και στο Conference, αν με έναν αποκλεισμό συνεχίσει εκεί) αλλά ειδικά στον τρίτο προκριματικό του Europa στον οποίο μετέχουν μόλις 14 ομάδες στο κυρίως μονοπάτι (επτά seeded και επτά non seeded ομάδες) δεν θα είναι όλοι οι υποψήφιοι αντίπαλοι αυτό που λέμε του… χεριού του.

Στους υποψήφιους αντιπάλους του μπορεί να υπάρχουν ομάδες όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Αντερλεχτ, η Στουρμ Γκρατς, η Πάφος, η Τβέντε, η Γιαγκελόνια που ειδικά στις αρχές Αυγούστου δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί.

Αντίθετα στα πλέι οφ το ταμπλό των υποψήφιων αντιπάλων του μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ενώνονται το main path με τις αποκλεισμένες ομάδες από το Champions League και στις 12 non seeded ομάδες θα έχει πολύ καλύτερες επιλογές!

Το 9/11 στους ισχυρούς

Σημαντικό για τις ομάδες και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι που αντανακλά στην πολύ καλή ευρωπαϊκή μας παρουσία τα τρία τελευταία χρόνια είναι και το ότι υπάρχει η πιθανότητα στις 9 από τις 11 κληρώσεις μας αυτό το καλοκαίρι να είμαστε στους ισχυρούς!

Δεδομένο για τις έξι κληρώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού σε Europa και Conference League και για τις δύο από τις τρεις κληρώσεις του Ολυμπιακού στο Champions League! Σίγουρα ανίσχυρος θα είναι ο ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League, ενώ η ΑΕΚ είναι στο μεταίχμιο με πολλές πιθανότητες στα πλέι οφ του Champions League.

Είχε πολλά χρόνια να συμβεί κάτι τέτοιο και είναι και αυτός ένας πολύ καλός οιωνός!