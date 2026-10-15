Μετά την ήττα από τη Σαχτάρ, η ΑΕΚ προπονείται στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ στο Λονδίνο, ενώ το Σάββατο η αποστολή θα αναχωρήσει για Μάντσεστερ.

Η ΑΕΚ θα παραμείνει όπως είναι γνωστό για μια εβδομάδα στην Αγγλία καθώς μετά τη χθεσινή ήττα από τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ συνεχίζει το πρόγραμμά της στο Νησί, ενόψει της αναμέτρησης της ερχόμενης Τρίτης (20/10) απέναντι στη Μάνστεστερ Σίτι στο Έτιχαντ.

Η Ένωση γνώρισε την ήττα με πικρό τρόπο από τη Σαχτάρ, ωστόσο οφείλει να πάει παρακάτω, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του να ξεκινάνε την προετοιμασία τους για την πάρα πολύ απαιτητική αναμέτρηση που τους περιμένει κόντρα στη Σίτι.

Το μεσημεράκι της Πέμπτης (13:00 ώρα Ελλάδας) η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την αποκατάσταση από το χθεσινό ματς και θα προπονηθεί στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ, λίγο έξω από το Λονδίνο, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει πάρει όλο το ρόστερ (πλην του τραυματία Στρακόσια) στην Αγγλία για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Μένει να φανεί η κατάσταση του Γκατσίνοβιτς που είχε έναν τραυματισμό προς το τέλος του αγώνα με τη Σαχτάρ, αν και ο Σέρβος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο ματς και συνέχισε ως το τέλος.

Ο Νίκολιτς έχει δώσει ρεπό στους παίκτες του την Παρασκευή, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν μία μέρα ελεύθερη στο Λονδίνο για να χαλαρώσουν και το πρωί του Σαββάτου η κιτρινόμαυρη αποστολή θα αναχωρήσει για το Μάντσεστερ.

Εκεί θα πραγματοποιήσει προπονήσεις το σαββατοκύριακο σε εγκαταστάσεις της Σίτι, ενώ τη Δευτέρα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον αγώνα με τους «Πολίτες» με προπόνηση στο Έτιχαντ.