ΑΕΚ: Το ξεχωριστό τραγούδι του Μάριου Ηλιόπουλου στη φιέστα των πρωταθλητών
Ο λαός ζήτησε τραγούδι και το... πήρε! Η ΑΕΚ παρουσίασε για πρώτη φορά ένα τραγούδι γραμμένο για το επίτευγμα του Δικεφάλου, με τίτλο «Νικητής».
🟡⚫🎤 Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε στη φιέστα της ΑΕΚ! #aek #aekfc pic.twitter.com/yPdqraG05O— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
Την παρουσίαση έκανε ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον δηημιουργό του, ενώ τραγούδησε κι αυτός τους στίχους που ακούστηκαν για πρώτη φορά.
To τραγούδι έγραψε ο καλλιτέχνης Γιάννης Κονισπολιάτης, εμπνευσμένος από την ομάδα του Νίκολιτς και ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου το αφιέρωσε στους Ενωσίτες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.