Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για Ουγγαρία η αποστολή

Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για Ουγγαρία η αποστολή

Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για Ουγγαρία η αποστολή

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Η αποστολή του Παναθηναϊκού επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και πέταξε για την Ουγγαρία ενόψει της πρώτης μάχης με τη Πάκσι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ.

Με προορισμό την Ουγγαρία, η αποστολή του Παναθηναϊκού μπήκε στο αεροπλάνο και πέταξε για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της φετινής σεζόν καθώς θα αντιμετωπίσει για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, τη Πάκσι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε νωρίτερα τους εκλεκτούς που θα έχει μαζί του ενώ έγιναν γνωστοί και οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

@Photo credits: eurokinissi
     

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