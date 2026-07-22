Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για Ουγγαρία η αποστολή
Με προορισμό την Ουγγαρία, η αποστολή του Παναθηναϊκού μπήκε στο αεροπλάνο και πέταξε για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της φετινής σεζόν καθώς θα αντιμετωπίσει για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, τη Πάκσι.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε νωρίτερα τους εκλεκτούς που θα έχει μαζί του ενώ έγιναν γνωστοί και οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.
Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.
✈️☘️ Η αποστολή του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ουγγαρία για το ματς του 2ου προκριματικού του Conference League με την Πάκσι#paofc pic.twitter.com/GBMp0DoVqz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 22, 2026
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