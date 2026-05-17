ΑΕΚ: Φίλαθλος συγκίνησε αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στον πατέρα της
Φίλαθλος της ΑΕΚ συγκίνησε με την σπαρακτική αφιέρωση του πρωταθλήματος στον πατέρα της.
Γιορτή δίχως συγκίνηση δεν υπάρχει και η χαρά δεν είναι ο μόνο δυνατό συναίσθημα που υπάρχει σε τέτοιες στιγμές, όπως αυτές που βιώνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ!
Φίλαθλος της Ένωσης συγκλόνισε όταν η κάμερα της ΠΑΕ την έπιασε να κρατάει ένα χαρτόνι που έγραφε: «Το σηκώσαμε μπαμπά. Στο είπα ότι θα σε φέρω»!
H συγκίνηση της «μιλάει» από μόνη της...
