Φίλαθλος της ΑΕΚ συγκίνησε με την σπαρακτική αφιέρωση του πρωταθλήματος στον πατέρα της.

Γιορτή δίχως συγκίνηση δεν υπάρχει και η χαρά δεν είναι ο μόνο δυνατό συναίσθημα που υπάρχει σε τέτοιες στιγμές, όπως αυτές που βιώνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ!

Φίλαθλος της Ένωσης συγκλόνισε όταν η κάμερα της ΠΑΕ την έπιασε να κρατάει ένα χαρτόνι που έγραφε: «Το σηκώσαμε μπαμπά. Στο είπα ότι θα σε φέρω»!

H συγκίνηση της «μιλάει» από μόνη της...