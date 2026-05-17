Μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ έκανε φαντασμαγορικό drone show πάνω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Και η φιέστα αρχίζει! Η ΑΕΚ έκλεισε τη μαγική σεζόν της δίχως να χάσει από τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε η γιορτή της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος.

Η... πρώτη πράξη της γιορτής ήταν ένα εντυπωσιακό show στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Μεταξύ άλλων απαθανατίστηκαν ο Δικέφαλος Αετός, το έμβλημα της ΑΕΚ και το γήπεδο της νέας εποχής.