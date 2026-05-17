Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορούσε να πιστέψει πως έχασε η ομάδα του δεύτερη θέση.

Θλιβερό φινάλε για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος μετά τον Γενάρη άρχισε να χάνει σε δυναμική, έχασε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, στο τέλος πέταξε και τη δεύτερη θέση, ενώ προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο. Ο τεχνικός της ομάδας Ράζβαν Λουτσέσκου τα είχε χαμένα και με δυσκολία μπορούσε να μιλήσει.

«Δεν έχω λόγια… Η απογοήτευση για εμένα είναι μικρή λέξη μπροστά στο σημερινό. Το σημερινό παιχνίδι αντικατοπτρίζει όλη μας της σεζόν», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και πρόσθεσε:

«Απογοήτευση για τα πρόσωπα, τον τρόπο που δεχτήκαμε δύο γκολ σε φάσεις που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από την περιοχή μας, τις ευκαιρίες που είχαμε σε όλο το παιχνίδι ακόμη και μετά το 2-2.

Απογοήτευση για τις ωραίες στιγμές ποδοσφαίρου, αλλά και την ηλιθιότητα που δείξαμε σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού».

Στην ερώτηση τι θ' άλλαζε από τη σεζόν εάν μπορούσε, απάντησε: «Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από… εκεί ψηλά. Τα γεγονότα που αντιμετωπίσαμε ήταν αδιανόητα.

Οι τραυματισμοί που είχαμε, τα προβλήματα, είναι πολλά πράγματα που προέκυψαν από αυτές τις καταστάσεις.

Ακόμα και στο σημερινό παιχνίδι οι ευκαιρίες που χάναμε. Θα άλλαζα τη νοοτροπία του να προσεγγίζαμε με μεγαλύτερη θρασύτητα τις καταστάσεις που βρέθηκαν στο δρόμο μας».