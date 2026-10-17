Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες για να κατακτήσει το Conference League
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία του στο Conference League λυγίζοντας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με τους Πράσινους να έχουν υψηλές βλέψεις για τη διοργάνωση - στην οποία η χώρα μας μετρά μία κατάκτηση του τροπαίου και τρεις πορείες μέχρι τα προημιτελικά.
Σύμφωνα με το Football Rankings, οι πιθανότητες να φτάσει η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επαναλάβει την επιτυχία του Ολυμπιακού το 2024, φτάνουν στο 1,7%, με τον ελληνικό σύλλογο να είναι ενδέκατος στη σχετική λίστα, πάνω από ομάδες όπως η Χετάφε, ο Άγιαξ και ο Ερυθρός Αστέρας.
Παράλληλα, ο αλγόριθμος δίνει 27,3% πιθανότητες για πορεία μέχρι τα προημιτελικά της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, καθώς και 11,9% για να φτάσει έως την τετράδα του θεσμού. Ως μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου δίνεται η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, με 41,3%, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τη Μονακό, που ακολουθεί με 11,6%. Την πεντάδα, συμπληρώνουν οι Φράιμπουργκ, Αταλάντα και Κοπεγχάγη.
🏆 To Win the Conference League: 📈 Best Chances for Non-Top 5 Clubs: 🇩🇰 FC Copenhagen - 3.8% 🇵🇹 Braga - 3.4% 🇧🇪 Gent - 3.3% 🇩🇰 Midtjylland - 3.1% 🇳🇱 Twente - 2.6% 🇨🇭 Lugano - 1.8% 🇬🇷 Panathinaikos - 1.7% 🇳🇱 Ajax - 1.4% 🇩🇰 Nordsjaelland - 1.2% 🇭🇷 Hajduk Split - 1.1% 🇷🇸 Crvena zvezda - 1.0%— Football Rankings (@FootRankings) October 17, 2026
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