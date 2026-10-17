Δείτε την πρόβλεψη του Football Rankings αναφορικά με τις πιθανότητες κατάκτησης του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία του στο Conference League λυγίζοντας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με τους Πράσινους να έχουν υψηλές βλέψεις για τη διοργάνωση - στην οποία η χώρα μας μετρά μία κατάκτηση του τροπαίου και τρεις πορείες μέχρι τα προημιτελικά.

Σύμφωνα με το Football Rankings, οι πιθανότητες να φτάσει η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επαναλάβει την επιτυχία του Ολυμπιακού το 2024, φτάνουν στο 1,7%, με τον ελληνικό σύλλογο να είναι ενδέκατος στη σχετική λίστα, πάνω από ομάδες όπως η Χετάφε, ο Άγιαξ και ο Ερυθρός Αστέρας.

Παράλληλα, ο αλγόριθμος δίνει 27,3% πιθανότητες για πορεία μέχρι τα προημιτελικά της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, καθώς και 11,9% για να φτάσει έως την τετράδα του θεσμού. Ως μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου δίνεται η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, με 41,3%, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τη Μονακό, που ακολουθεί με 11,6%. Την πεντάδα, συμπληρώνουν οι Φράιμπουργκ, Αταλάντα και Κοπεγχάγη.