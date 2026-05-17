Ο Παναθηναϊκός φρόντισε να προβεί σε ορισμένες σημαδιακές κινήσεις πριν την έναρξη του αγώνα για να τιμήσει τη Λεωφόρο σ' αυτό το τελευταίο παιχνίδι.

Μπορεί το γεγονός πως το αποψινό παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι κεκλεισμένων να μην επιτρέπει μεγαλοπρέπειες στο ίσως τελευταίο επίσημο παιχνίδι που παίζουν οι «πράσινοι» στο «Απόστολος Νικολαλΐδης», ωστόσο εκείνοι έκαναν κάποιες κινήσεις για να τιμήσουν τη στιγμή αυτή για την ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα περιβραχιόνιο ειδικά για το αποψινό παιχνίδι στο οποίο απεικονίζεται η Λεωφόρος μαζί με τον ιδρυτή της ομάδας, Γεώργιο Καλαφάτη, αλλά και τον θρυλικό αθλητή της, Απόστολο Νικολαΐδη από τον οποίο πήρε το όνομά της η έδρα του.

Στην σέντρα είχε απλωθεί ένα σεντόνι το οποίο απεικόνιζε το γήπεδο της Λεωφόρου «ντυμένο» μ' ένα τριφύλλι.

Ακόμη, οι «πράσινοι» έκαναν μία ανάρτηση έχοντας μέσα διάφορες φωτογραφίες από μεγάλες στιγμές που έχει βιώσει ο οργανισμός μέσα σ' αυτό το γήπεδο.

Τέλος, έπαιξε ένα βίντεο στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου με σημαντικές εικόνες του «τριφυλλιού» από το γήπεδο αυτό, το οποίο στη συνέχεια ανέβηκε και στα social media της ομάδας.