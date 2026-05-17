Παναθηναϊκός: Το περιβραχιόνιο-αφιέρωση στη Λεωφόρο, το «σεντόνι» και το βίντεο που έπαιξε
Μπορεί το γεγονός πως το αποψινό παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι κεκλεισμένων να μην επιτρέπει μεγαλοπρέπειες στο ίσως τελευταίο επίσημο παιχνίδι που παίζουν οι «πράσινοι» στο «Απόστολος Νικολαλΐδης», ωστόσο εκείνοι έκαναν κάποιες κινήσεις για να τιμήσουν τη στιγμή αυτή για την ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».
Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα περιβραχιόνιο ειδικά για το αποψινό παιχνίδι στο οποίο απεικονίζεται η Λεωφόρος μαζί με τον ιδρυτή της ομάδας, Γεώργιο Καλαφάτη, αλλά και τον θρυλικό αθλητή της, Απόστολο Νικολαΐδη από τον οποίο πήρε το όνομά της η έδρα του.
A special armband designed exclusively for tonight’s game ☘️May 17, 2026
Στην σέντρα είχε απλωθεί ένα σεντόνι το οποίο απεικόνιζε το γήπεδο της Λεωφόρου «ντυμένο» μ' ένα τριφύλλι.
Ακόμη, οι «πράσινοι» έκαναν μία ανάρτηση έχοντας μέσα διάφορες φωτογραφίες από μεγάλες στιγμές που έχει βιώσει ο οργανισμός μέσα σ' αυτό το γήπεδο.
Historic nights at Leoforos✨☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 17, 2026
Τέλος, έπαιξε ένα βίντεο στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου με σημαντικές εικόνες του «τριφυλλιού» από το γήπεδο αυτό, το οποίο στη συνέχεια ανέβηκε και στα social media της ομάδας.
Σέντρα στη Λεωφόρο ☘️💚— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 17, 2026
