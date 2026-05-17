Ο Άρης νίκησε 3-0 τον Λεβαδειακό και πήρε την 5η θέση στο πρωτάθλημα, σε μια σεζόν που δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του. Καντεβέρε (2), Πέρεθ τα γκολ. Κόκκινη ο Κωστή.

Θα μπορούσε να είναι «ντέρμπι» για την πέμπτη θέση κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, όμως, ήταν απλά ένα ματς για την πέμπτη θέση. Διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως ήταν κι όλα τα playoffs 5-8 μετά τον τελικό Κυπέλλου. Ο Άρης για να τερματίσει πέμπτος σε μία χρονιά που δεν κύλησε καλά, ήθελε μόνο νίκη, ενώ οι Βοιωτοί βολεύονταν και με ισοπαλία. Και η μπίλια έκατσε στο κίτρινο.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου νίκησε δίκαια 3-0 τον Λεβαδειακό, ο οποίος μέχρι και λίγες αγωνιστικές πριν το φινάλε κρατούσε την τέταρτη θέση. Τελικά, η ομάδα της Βοιωτίας που εξέπληξε φέτος με την παρουσία της, πήρε την έκτη θέση κι αυτή είναι και πάλι η καλύτερη στην ιστορία του μετά την έβδομη της σεζόν 2011-12.

Ο Άρης στα playoffs, πάντως, ήταν Άρης. Με 5 νίκες και μία ισοπαλία πήρε τους περισσότερους βαθμούς στο μίνι πρωτάθλημα, αλλά «ξύπνησε» αργά. Πρωταγωνιστές της δίκαιης κι άνετης νίκης επί του Λεβαδειακού (οι δύο ομάδες είχαν τρεις ισοπαλίες μέχρι σήμερα στα μεταξύ τους ματς) ο Καντεβέρε με δύο γκολ και μία ασίστ, ο Πέρεθ με γκολ κι ασίστ και οι Γκαρέ, Γιαννιώτας, Ράτσιτς.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Άρης είχε τον Αθανασιάδη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Φαντιγκά, αριστερό ο Φρίντεκ και στόπερ ο Ρόουζ με τον Γένσεν, εξαιτίας των πολλών ελλείψεων στην άμυνα. \

Στα χαφ οι Ράτσιτς, Χόνγκλα, δεξιά στην επίθεση ο Γιαννιώτας, αριστρερά ο Ντούντου και ο Γκαρέ πίσω από τον Κουαμέ.

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε με τον Άνακερ στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Τσάπρας, αριστερό ο Βήχος και στόπερ οι Λιάγκας, Τσιβελεκίδης. Στα χαφ έπαιξαν οι Νίκας, Τσόκαϊ, μπροστά τους ο Κωστή, δεξιά ήταν ο Μπάλτσι, αριστερά ο Παλάσιος και στην κορυφή ο Πεντρόζο.

Δοκάρι ο Άρης, ευκαιρία ο Κωστή

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό με τον Άρη να είναι σαφώς πιο απειλητικός. Στο 6' αντεπίθεση του Άρη, κάθετη του Γιαννιώτα και σουτ από πλάγια δεξιά του Κουαμέ κόντραρε σε κόρνερ. Στο 9' αριστερό σουτ του Μπάλτσι εκτός περιοχής, έφυγε 2-3 μέτρα άουτ η μπάλα και στο 17' πλησίασε ξανά στο γκολ ο Άρης. Η μπάλα στρώθηκε στον Ράτσιτς, ο Σέρβος εκτέλεσε από το ημικύκλιο και έβαλε την κόντρα σε κόρνερ ο Λιάγκας.

Στο 26' ωραία ανάπτυξη του Άρη, αριστερό σουτ του Γκαρέ από το ημικύκλιο κόντραρε στον Τσόκαϊ σε κόρνερ και στο 31' ο Γκαρέ έδωσε στον Ράτσιτς, αυτός ξανά στον Γκαρέ, αλλά το δεξί σουτ του Αργεντινού απέκρουσε ο Άνακερ σε κόρνερ. Στο 32' ο Άρης πλησίασε στο 1-0. Σέντρα του Γκαρέ από δεξιά με το αριστερό, Κουαμέ, Τσάπρας μονομάχησαν, από το κεφάλι του παίκτη του Λεβαδειακού η μπάλα κατευθυνόταν στο τέρμα, ο Άνακερ απέκρουσε και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ.

Στο 36' είχε τη μεγαλύτερή της φάση η ομάδα της Βοιωτίας. Πάσα του Χόνγκλα στον Ρόουζ, ο Κωστή έκλεψε βρέθηκε σε ανεπανάληπτο τετ α τετ με τον Αθανασιάδη κι από το πέναλτι πλάσαρε δίπλα από το αριστερό δοκάρι!

Στο 37' στην αντεπίθεση του Άρη το πλασέ του Ντούντου δεξιά εντός περιοχής έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άνακερ.

Ο Άρης συνέχισε και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους να είναι πιο δραστήριος και στο 46' ο Γκαρέ έστρωσε στον Ντούντου, αλλά το δεξί πλασέ από το ύψος του πέναλτι σταμάτησε ο Τσάπρας.

Στο 50' δεξί σουτ εκτός περιοχής του Ρόουζ η μπάλα έσκασε στο χορτάρι κι απέκρουσε σε κόρνερ ο Άνακερ κι από το κόρνερ ο Ράτσιτς έκανε την κεφαλιά και μπλόκαρε εύκολα ο Άνακερ. Το ματς είχε καλό ρυθμό και στο επόμενο λεπτό κεφαλιά του Πεντρόζο απέκρουσε εκπληκτικά ο Αθανασιάδης

Πριν συμπληρωθεί μία ώρα, οι δύο προπονητές έκαναν τις πρώτες αλλαγές. Ο Γρηγορίου έβαλε δεξί μπακ τον Τεχέρο, αριστερά πήγε ο Φαντιγκά και στόπερ ήταν ο μέσος Γένσεν και ο αριστερός μπακ Φρίντεκ! Ο Κουαμέ παράλληλα έδωσε τη θέση του στον Καντεβέρε.

Πάρτι με Καντεβέρε, Πέρεθ

Ο Άρης συνέχισε να ζητάει πιο έντονα το γκολ και το βρήκε στο 64'. Ωραία σέντρα από αριστερά του Γιαννιώτα, ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας κι άνοιξε το σκορ πανηγυρίζοντας πρώτα στην αγκαλιά του Κουαμέ, τον οποίο αντικατέστησε!



Οι Θεσσαλονικείς είχαν πλέον εκτός από διάθεση και ψυχολογία και στο 72' βρήκαν και το 2-0! Ο Καντεβέρε έδωσε στον Πέρεθ και ο Ισπανός ανενόχλητος εντός περιοχής αριστερά, με αριστερό διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0! Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Πέρεθ στο πρωτάθλημα!

Στο 80' ο Πέρεθ έδωσε και την πρώτη του ασίστ στο πρωτάθλημα! Ο Γκαρέ έδωσε δεξιά στον Πέρεθ, αυτός γύρισε στο πέναλτι και ο Καντεβέρε με αριστερό πλασέ έκανε το 3-0!

MVP: Ο Τίνο Καντεβέρε στο ματς στον Βόλο ήταν άτυχος κι άστοχος. Στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, όμως, έβαλε 2 και είχε και την πάσα στο 2-0 του Πέρεθ.

Στο ύψος τους: Πρώτος σε ασίστ στον Άρη ο Γιαννιώτας με 3! Εξαιρετικό ματς και οι Πέρεθ με γκολ κι ασίστ, Γκαρέ, Ράτσιτς.

Ο αδύναμος κρίκος: Όλος ο Λεβαδειακός...

Η γκάφα: Ο Κωστή βρέθηκε σε ανεπανάληπτο τετ α τετ στο 0-0, ανενόχλητος με πρόσωπο όλο το τέρμα και πλάσαρε άουτ.

Το «στραγάλι»: Ο Βεργέτης στο πρώτο ημίχρονο σφύριζε αρκετά. Σωστή η αποβολή του Κωστή.

Το ταμείο του Gazzetta: Δίκαιη και άνετη νίκη του Άρη. Είχε περισσότερη διάθεση και πέτυχε ξανά αρκετά γκολ στα playoffs με καλούς συνδυασμούς.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης (76' Καράι), Ρόουζ (58' Τεχέρο), Φρίντεκ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Ντούντου(58' Πέρεθ), Γένσεν, Ροντρίγκες, Γιαννιώτας (78' Μορόν), Κουαμέ (58' Καντεβέρε).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας (57' Λαμαράνα), Τσόκαϊ (75' Βέρμπιτς), Μπάλτσι (57' Γκούμας), Πεντρόζο (85' Παπαδόπουλος), Κωστή, Παλάσιος (75' Οζέγκοβιτς).

